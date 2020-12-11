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Yazar İbrahim Çolak, intihar etti

Yazar İbrahim Çolak (51), Ankara'daki evinde iddiaya göre kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.
Yazar İbrahim Çolak, intihar etti

Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, yaşamına son verdi. Çolak'ın Ankara Pursaklar'daki evinde kendini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği öğrenildi. İbrahim Çolak, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda intihar edeceği mesajı vermişti. Çolak paylaşımında, “Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter'da 'Leylasalinger' kullanıcı adlı kadın, İhityar Kitabevi sahibi yazar İbrahim Çolak'a taciz suçlamasında bulunmuştu.

Çolak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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