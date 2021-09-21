Yazdık asfaltlandı

Pursaklar’da Şehit İlhami Özenç Ortaokulu’nun ulaşım yolundaki asfalt problemi gazetemizin gündeme getirmesinin ardından çözüldü. Büyükşehir tarafından okul yolu asfaltlandı. Okul önümüzdeki günlerde eğitime açılacak.

Pursaklar Saray Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Şehit İlhami Özenç Ortaokulu’nun ulaşım yolundaki asfalt problemi gazetemizin gündeme getirmesinin ardından çözüldü. “Eğitime asfalt engeli” manşetiyle duyurduğumuz haberimizin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri okulun çevresini ve toprak olan ulaşım yollarını asfaltladı. Asfalt problemi çözülen yeni okulun, önümüzdeki günlerde eğitim öğretime açılması bekleniyor.

TEKLİ EĞİTİME GEÇİLECEK

Edinilen bilgilere göre Avrupa Birliği (AB) tarafından finansmanı sağlanarak yapılan Şehit İlhami Özenç Ortaokulu, yeni eğitim öğretime açılması halinde aynı bölgede ikili eğitim veren Saray Ortaokulu’ndaki bazı derslikler yeni okula kaydırılacak. Okul müdürü ve öğretmenleri hazır bulunan eğitim yuvasının dolmasıyla okuldaki sessizliği öğrencilerin cıvıltıları dolduracak. Yeni okulun açılmasıyla ikili eğitim veren ve öğrenci kapasitesi oldukça dolu olan Saray Ortaokulu’nda tekli eğitime geçilecek.

VELİLERDEN TEŞEKKÜR

Toprak olan okul yoluna asfalt atılmasının ardından gazetemize konuşan bölge sakinleri ve bazı veliler, “Şehit İlhami Özenç Ortaokulu’nun bir an önce asfaltlanmasını ve eğitim öğretime açılmasını istemiştik. Haberinizin ardından okul yolu hemen asfaltlandı. İnşallah okul da yakın zamanda açılacak. Yeni okulun açılmasıyla Saray Ortaokulu tekli eğitime geçebilecek. Emekleriniz için gazetemize ve Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

ŞEHİDİN İSMİNİ TAŞIYOR

Pursaklar Saray Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir okula ismi verilen İlhami Özenç, 1992 yılında bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Aslen Çubuklu olan Şehit İlhami Özenç, Ankara Cebeci Askeri Şehitliği’ndeki ebedî istirahatgahında yatıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA