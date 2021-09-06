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Yazdık kaldırıldı

Kale'deki tarihi çeşmenin karton kitabesi, gazetemizin haberi üzerine kaldırıldı. Kitabesi çalınan çeşmeye aslına uygun bir kitabenin yapılacağı öğrenildi.
Yazdık kaldırıldı

19 Ağustos sayılı nüshamızda haber çıktı.
http://www.gazeteilksayfa.com/tarihi-cesmeye-karton-kitabe-122798h.htm

Ankara Kalesi’ndeki yaklaşık 500 yıllık Ramazan Şemseddin Cami’ndeki tarihi çeşmenin tepki toplayan karton kitabesi gazetemizin haberi üzerine kaldırıldı. Orijinal kitabesi çalınan çeşmeye aslına uygun bir kitabenin yapılacağı öğrenildi.

KİTABELER KİMLİKTİR

Günde binlerce yerli ve yabancı turistin önünden geçtiği çeşmenin kitabesinin bir an önce yapılmasını isteyen bölge sakinleri, "Ecdat yadigarlarına sahip çıkmamız gerekiyor. 17’nci yy’da yapılan bu tarihi çeşmenin kitabesi geçtiğimiz yıllarda çalınmıştı; ancak yeni bir kitabe yapılmadı. Haber üzerine bilgi amaçlı asılan  karton kitabeyi kaldırdılar. İnşallah bu çeşmenin kitabesi bir an önce yapılarak yeni yerine takılır. Kitabeler önemlidir çünkü onlar da o yapının kimliğidir" dedi. 

Osman Akdoğan /İLKSAYFA

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