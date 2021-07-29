Yazdık Yapıldı

Pursaklar Şehit Ahmet Edem Caddesi üzerindeki tehlikeye davetiye çıkaran yağmur suyu ızgaraları, gazetemizin "Asfalt Atıldı Izgaralar Unutuldu" manşetiyle gündeme getirmesinin hemen ardından yol seviyesine getirildi. Mahalleli gazetemize teşekkür etti.

Pursaklar Şehit Ahmet Edem Caddesi üzerindeki tehlikeye davetiye çıkaran yağmur suyu ızgaraları, gazetemizin gündeme getirmesi ile yol seviyesine getirildi. "Asfalt Atıldı Izgaralar Unutuldu" manşetiyle konuyu gündeme getirmemizin hemen ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, düşükte yer alan çift taraflı yağmur suyu ızgaralarını yola sıfırladı. Böylece cadde üzerindeki tehlike de ortadan kalkmış oldu.

GAZETEMİZE TEŞEKKÜR

Gazetemize konuşan bölgedeki esnaflar şunları söyledi: "Bölgede iki ay önce asfalt atılmış ancak yaklaşık 10 santim düşükte kalan yağmur suyu ızgaraları bir türlü yol seviyesine alınmamıştı. Yolun her iki köşesinde yağmur suyu ızgaraları yer almasından dolayı iki araç yan yana geçmekte zorlanıyordu. Aylardır burası böyleydi. Sizin gündeme getirmenizle belediye ekipleri gelerek hemen ızgaraları yola sıfırladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Olumsuz bir olay yaşanmadan yapılması bizi ayrıca mutlu etti."

ARAÇLAR ÇUKURA DÜŞÜYORDU

Nurullah Turhan adındaki bir bölge sakini ise "Yağmur suyu ızgaralarının asfalt seviyesinin altında olmadığını fark edemeyen sürücüler, çukuru düşüyordu. Bu durum ise kazaya sebebiyet verebilirdi. Yağmur ızgaralarının yol seviyesine getirilmesi çok iyi oldu. Sonuçta burası Pursaklar Saray'ın en işlek caddesi" dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

