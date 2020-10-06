Yazı tahtaları evlere girdi, uzmanlar tebeşire karşı uyardı

Kırtasiye ürünleri satan malzemeciler okula gidemeyen öğrenciler için yazı tahtalarının evlere girdiğini söylerken, uzmanlar özellikle tebeşirle yazılan tahtalara karşı uyardı.

İzmir'de kırtasiye malzemeleri satan Kerem Köşkeroğlu, yazı tahtalarına önceden sadece öğrencilerin rağbet gösterdiğini şimdi ise öğretmenlerin de satışları artırdığını söyledi. Evden eğitim veren öğretmenlerin yazı tahtası satın almaya başladığını dile getiren Köşkeroğlu, "Evden eğitim nedeniyle yazı tahtaları ilgi görüyor. Biz de fiyatlarda yüzde 10 indirim yaptık. Gayet olumlu oldu. Satışlar had safhada" dedi. En çok beyaz tahtaya ilgi gösterildiğini dile getiren Köşkeroğlu, tebeşirle yazılan kara tahtaların da hala satıldığını anlattı. Köşkeroğlu, "Kara tahtaları nostalji olsa da hala satılıyor. Tebeşir ve silgi gibi malzemeleri ayrı, tahtayı ayrı satın alıyorlar" diye konuştu.

'SÜTE ALERJİSİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR'

Tebeşirlerin tozlu ve tozsuz olmak üzere ikiye ayrıldığını anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Görkem Astarcıoğlu ise tozsuz tebeşirin yaygın olarak kullanılmasıyla etrafa saçılan toz miktarının azaldığını belirterek, "Tebeşirin hammaddesi kalsiyum karbonattır. Bu da genellikle doğada kayaların üzerinden elde ediliyor. Ama doğal olarak yumurta kabuklarında, sümüklü böceklerin dış katmanında, incide bulunan bir madde. Fakat kayaların üzerinden toplandığında kalsiyum karbonata bazen alüminyum, silikon, manganez gibi farklı ürünler de karışabiliyor. Onların bir arada durabilmesi için bazı doğal yapıştırıcı maddeler de ekliyorlar. Bazen kazain ekliyorlar. Kazain süt proteinidir. Süt alerjisi olan çocuklar için bunların akciğerlerden alınması tehlikeli olabilir" dedi.

'TEBEŞİR FAZLA SOLUNMAMALI'

Tebeşirli tahtaların şimdiye kadar öğretmenler açısından sağlık sorununa neden olabileceği düşünülürken hassasiyeti olan çocukların da bundan etkilenebildiğini belirten Dr. Astarcıoğlu, şunları söyledi:

"Eskiden en fazla tebeşir tozuna maruz kalan öğretmenlerdi. Hassasiyeti olan çocukların da okulda ön sıralara değil biraz daha arka sıralara oturmalarını öneriyorduk. Ama şimdi uzaktan eğitime geçilmesinin ardından hepimiz evimizde küçük birer sınıf kurmak durumunda ve yazı tahtaları almak durumunda kaldık. Dolayısıyla herkes çok yakından temas etmek zorunda kalıyor. Bu da bazı çocuklar için risk yaratabilir. Bu nedenle özellikle parmaklarla maruz kalınan yerlerin düzenli temizlenerek yıkanması ve tebeşir tozunun fazla solunmaması öneriliyor. Özellikle hassas olan çocuklar için bu önemli. Herhangi bir alerjiniz olmasa bile bağışıklık elemanlarımız olarak kabul edilen akciğerlerin içindeki kesecikler zarar görebilir. Keseciklerin üzerine tebeşir tozu serpilerek yapılan deneylerde hücrenin yaşlanmasını ve hücrenin kendini ortadan kaldırmasını tetikleyen bazı mekanizmaları çalıştırdığı ortaya çıkmıştır. Bu bütün organlarımız için korktuğumuz bir durum."

'İSPİRTOSUZ TAHTA KALEM ALIN'

Dr. Görkem Astarcıoğlu, tahta kaleme karşı da uyarılarda bulunarak hiçbir kimyasala çok yakın temas edilmemesini önerdi. Astarcıoğlu, "Tahta kalemler de ispirtolu olanlardan değil dışarıya koku vermeyen cinslerinden alınırsa iyi olur. Hiçbir kimyasala yakından temas etmemekte fayda var. Odayı iyi havalandırmak, tozların düzenli alınması ve yerlerin süpürülmesi iyi bir önlem olabilir" dedi.