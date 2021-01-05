  • BIST 1.496
  • Altın 463,675
  • Dolar 7,3919
  • Euro 9,0725
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 dava birleştirildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında açılan davada Mahkeme, sanıklar hakkında iddiaların benzer nitelik göstermesi nedeniyle 3 davanın birleştirilmesine karar verdi.
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 dava birleştirildi

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sırasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda örgüt üyelerinin ve örgüte üye olmakla birlikte örgütle aynı amaç doğrultusunda soruşturmaya müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulundukları öne sürülen 96 sayfalık iddianameyi 25 Aralık'ta Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. İddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcıları, Göksun ve Kahramanmaraş'ta görülen davaların bu dava ile bileştirilmesi talebi görüştü.

Mahkeme heyeti; Pilot Yarbay Ebubekir Semih Yüksekkaya, Pilot Yüzbaşı Davut Uçum, Teknisyen Başçavuş Halil İbrahim Açan, Teknisyen Başçavuş Bekir Çerikçi, Teknisyen Üstçavuş Cemal Şahin, Teknisyen Başçavuş Suat Kaplan, Teknisyen Başçavuş Aydın Özsıcak, Teknisyen Başçavuş Nedim Bakırhan ve Teknisyen Başçavuş Nusret Memiş'in helikopterdeki GSP cihazlarını söktükleri iddiasıyla nitelikli hırsızlık suçundan yargılandıkları Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava ile dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'ye 'Yazıcıoğlu yaşıyor, ayağı kırık' bilgi notunu göndererek arama çalışmalarını sekteye uğrattığı iddiasıyla görevi kötüye kullanmak suçundan yargılandığı Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın birleştirilmesine karar verildi.

Mahkeme; birleştirme kararına gerekçe; sanıkların yargılandıkları dava dosyalarındaki iddianamelerde anlatımları ile iddiaların benzer nitelikte olduğunu gösterdi. Mahkeme ayrıca davaların birleştirilmesi yönünde karar verilmesi için Göksun Asliye Ceza Mahkemesi ile Kahramanmaraş 1'nci Asliye Ceza Mahkemeleri'ne müzekkere yazılmasına karar verip 3 davanın birleştirildiği davanın ilk duruşmasının 23 Mart Salı günü saat 09.30'da görülmesine karar verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski eşinin nişanlandığını öğrenince çatıya çıktı04 Ocak 2021 Pazartesi 19:55
  • Bıçaklı kavgada baba ve oğlu ağır yaralandı04 Ocak 2021 Pazartesi 17:41
  • Turistik tatil sitesinde taciz iddiası04 Ocak 2021 Pazartesi 17:37
  • Leyla'nın amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi04 Ocak 2021 Pazartesi 10:35
  • Pınar Gültekin cinayeti sanığına 'cezai ehliyeti tam' raporu03 Ocak 2021 Pazar 16:26
  • Pınar Gültekin cinayeti davasının ikinci duruşması yarın yapılacak03 Ocak 2021 Pazar 13:26
  • FETÖ sanıkları hesap veriyor03 Ocak 2021 Pazar 11:12
  • Kız arkadaşıyla kavga edince intihar girişiminde bulundu02 Ocak 2021 Cumartesi 18:23
  • Küçükçekmece'de Iraklı iş insanının koruması öldürüldü02 Ocak 2021 Cumartesi 17:27
  • Maske uyarısı yapan doktora taşlı saldırı02 Ocak 2021 Cumartesi 16:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti