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Yazın tüketilen içeceklere dikkat: Aşırı sıcak vücutta elektrolit kaybına yol açıyor

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri, aşırı sıcağın vücutta sıvı, mineral ve elektrolit kaybına yol açtığını belirterek yazın içilmesi gereken içeceklerle ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Yazın tüketilen içeceklere dikkat: Aşırı sıcak vücutta elektrolit kaybına yol açıyor

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri, aşırı sıcakların görüldüğü yaz aylarında insan vücudunun normalden çok daha fazla su kaybı yaşadığını belirterek, “Sıcak yaz günlerinde vücuttan birçok mineral, elektrolit ve sıvı atılır. Bu kaybın takviye edilerek yerine konması bedensel fonksiyonların yerine getirilmesi için çok önemlidir” dedi.

Öğr. Gör. Merve İşeri, dehidrasyondan nasıl korunulması gerektiğini şöyle anlattı:

“Su, içinde hiçbir katkı bulunmayan, şeker ve tuz yüklemesi yapmayan; insan vücudunun en şiddetle gereksinim duyduğu içecektir. Sık sık su ile vücuda takviye yapılması gerekir. Su içmeyi sevmeyenler sularını salatalık, limon, çubuk tarçın, karanfil, çilek dilimleri veya buz küpleri ile zenginleştirerek tatlandırabilirler. Ancak şeker veya tuz eklemekten kaçınılmalıdır.”

SÜT VE AYRAN VÜCUDUN KAYBETTİKLERİNİ GERİ KAZANDIRIYOR

Süt ve ayranın da protein, karbonhidrat, kalsiyum ve elektrolitler açısından zengin olduğunu ve vücudu desteklediğini belirten İşeri, “Özellikle terleme ile vücuttan atılan sodyumun yerine konmasında süt önemli rol oynar. Benzer şekilde, ayran da vücudun kaybettiklerini geri kazandırırken aynı zamanda probiyotik özelliği sayesinde sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur” değerlendirmesi yaptı. Merve İşeri, ayranın tuzsuz veya az tuzlu içilmesi gerektiğini de vurguladı.

Taze sıkılmış sebze ve meyve sularının da içerdikleri vitamin ve mineraller açısından zengin ve lezzetli alternatifler olacağını kaydeden İşeri, “Özellikle salatalık veya karpuz gibi su içeriği yüksek olan sebze meyvelerle hazırlanan meyve suları sağlıklı bir tercih olur” dedi.

MEŞRUBAT VE ALKOLDEN KAÇINILMALI

Öğr. Gör. Merve İşeri, sıcak havalarda içilmesi kesinlikle tavsiye edilmeyen içecekler konusunda ise şu bilgileri verdi: “Yazın içerisinde yüksek oranda şeker ve katkı maddesi bulunan sporcu içecekleri ile gazlı veya gazsız meşrubatlar, hazır meyve suları ve büyük oranda su kaybına neden olan alkollü içeceklerden kaçınmak gerekir.”

Kaynak: Haber Kaynağı
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