'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında aranan 246 kişi yakalandı

İstanbul gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, 76 bin 276 kişinin GBT sorgulamasının yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 246 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 246 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 76 noktada 608 personel, 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 11.00-13.00 saatleri arasında, ikinci aşamada 76 noktada 653 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 13.00-15.00 saatleri arasında "Yeditepe Huzur 2021-6" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 76 bin 276 kişinin GBT sorgulamasının yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 246 kişi ile yoklama kaçağı 189 kişi yakalandı.

Uygulama kapsamında 19 ruhsatsız tabanca ile 114 fişek, 3 kilo 601 gram uyuşturucu madde, bin 77 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 195 lira ele geçirildi.

Denetimlerde 12 bin 197 araç ve 179 motosiklet kontrol edilirken, 368 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 14 araç trafikten men edildi, 79 bin 335 lira para cezası uygulandı.