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'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında aranan 329 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 150 noktada toplam 1525 personelin katılımıyla gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında 141 bin 240 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 329 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında aranan 329 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, hava, kara ve denizden gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasının 150 noktada toplam 1525 personelin katılımıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 141 bin 240 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 329 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 103 kişinin yakalandığı belirtildi. 19 bin 241 araç ve 175 motosikletin kontrol edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"831 araca işlem yapılmış, toplamda 29 araç trafikten men edilmiş, 194 bin 54 lira para cezası uygulanmıştır. Umuma açık 778 iş yeri denetlenerek, 14 iş yerine işlem yapılmış ve 1122 lira idari para cezası uygulanmıştır.

28 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 145 adet fişek, 26 kök Hint keneviri, 5536.5 gram uyuşturucu madde, 164 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 5 bin 595 lira ile 100 dolar ele geçirilmiştir."

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