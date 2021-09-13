  • BIST 1.445,940
  • Altın 485,93
  • Dolar 8,4330
  • Euro 9,9200
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 25 °C
»

Yeditepe Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Yeditepe Üniversitesi, 2020 ve 2021 yıllarında mezun ettiği 6 bin 500’den fazla öğrencisi için pandemi nedeniyle ertelediği mezuniyet törenlerini, 8-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdi.
Yeditepe Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Aydın, Prof. Dr. Yeşim Ekinci ve Prof. Dr. İpek Karaaslan’ın yanı sıra fakülte dekanları, enstitü müdürleri ve öğretim üyeleri de farklı fakültelerin farklı günlerde yapılan törenlerine katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

“ALDIĞINIZ EĞİTİM ZORLUKLARLA BAŞA ÇIKMANIZI SAĞLAYACAK”

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreninde konuştu. Pandemi nedeniyle mezuniyet törenlerini iki yıldır yapamıyor olmanın üzüntüsünü dile getiren Bedrettin Dalan, önümüzdeki yılların daha rahat bir yaşamı getirmesini umut ettiğini belirtti. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasına kurulan ilk diş hekimliği fakültesi olduğunu belirten Dalan, bugün gelinen noktada fakültenin ve diş hastanesinin, dünyanın JCI (Joint Commission International) akreditasyonuna sahip ilk diş hekimliği fakültesi ve diş hastanesi olduğunu söyledi. Fakültenin mezunlarının ise dünyanın her yerinde aranan profesyoneller olduğunu ifade eden Dalan, mezunların Avrupa’da da çalışma olanağı olduğunu belirtti. Dalan, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Hayatın neresinde olursa olsun önünüze bir engel çıkarsa sakın vazgeçmeyin. Hedefinizi hep yüksekte tutun. Azimle çalışın mutlaka başarırsınız. Zor bir eğitimden geçtiniz. Eminim bu zor eğitim, size hayatta karılaşacağınız birçok zorluğu yenecek tecrübeler kazandırmıştır.”

BİLİM, AKIL, VİCDAN VE AHLAKTAN AYRILMAYIN ÖĞÜDÜ

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de, bu olağanüstü şartlarda eğitimlerini alarak mezun olan tıp fakültesi öğrencilerinin çok önemli bir tecrübe kazandıklarına dikkati çekti. Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, “Bu dönemde hepimiz çok zorlandık ama en çok zorlanan öğrencilerimiz oldu. İnanıyorum ki en iyi şekilde yetiştiniz. Üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğinizi biliyorum ve inanıyorum ki kendinizi istediğiniz gibi gerçekleştireceksiniz. Sizlere bilimden, akıldan, vicdan ve ahlaktan ayrılmadan mesleğinizi en iyi şekilde gerçekleştirmenizi öğütlüyorum. Çünkü biz kendimizi artık size emanet ediyoruz. Bundan sonra bizim çizdiğimiz bu yolda siz ilerleyeceksiniz. Şunu da bilin ki, üniversite olarak her zaman yanınızdayız. Yolunuz açık olsun” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da fahiş fiyat denetimi13 Eylül 2021 Pazartesi 12:59
  • Autoshow, yarın ilk kez dijitalde ziyarete açılıyor13 Eylül 2021 Pazartesi 12:48
  • Ülkü Ocakları Mamak İlçe Başkanlığı Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi13 Eylül 2021 Pazartesi 12:38
  • İzmir'de tersanede çelik halat koptu: 2 işçi öldü13 Eylül 2021 Pazartesi 12:28
  • Balıkesir’de şehit yakınlarını ve gazileri duygulandıran anons13 Eylül 2021 Pazartesi 12:22
  • Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oluyor13 Eylül 2021 Pazartesi 12:16
  • Havai fişek fabrikası patlaması davasında 4'üncü duruşma başladı13 Eylül 2021 Pazartesi 11:30
  • Poşet içinde bulduğu 50 bin lirayı polise teslim etti13 Eylül 2021 Pazartesi 11:26
  • MİT ve TSK'dan ortak operasyon! 'Cevher' etkisiz hale getirildi13 Eylül 2021 Pazartesi 11:19
  • Erdoğan vatandaşlara söz vermişti! Yüksek fiyatlarla ilgili ilk hamle bugün geldi13 Eylül 2021 Pazartesi 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti