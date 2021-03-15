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YEKA GES-3'e rekor başvuru yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "36 şehrimizin güneşini enerjiye çevirecek projemiz 1 milyon 230 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak." dedi.
YEKA GES-3'e rekor başvuru yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji sepetini daha fazla yenilenebilir kaynakla çeşitlendirmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Geçen yıl, tüm dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yıkıcı etkileriyle boğuşurken Türkiye'nin, neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklı 4 bin 900 megavat kurulu gücü sistemine kattığının altını çizen Dönmez, "Bu büyük başarıyı 2021’de de rekorlarla sürdürdük. 2021 Ocak’ta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7’sini rüzgardan elde ederek aylık bazda tarihi bir rekorun altına imza attık." ifadelerini kullandı.

Dönmez, YEKA projeleriyle temiz enerjide dev adımlar atıldığını vurgulayarak, mini YEKA GES-3 ile 10,15 ve 20 megavat kapasitelerle 36 şehrin güneşinin enerjiye dönüşeceğini ve projenin 1 milyon 230 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.

En çok başvuru Aksaray'a
Önceki YEKA’lardan farklı olarak daha küçük ölçekli parçalara ayrılan mini YEKA ile küçük ve orta ölçekteki piyasa oyuncularını da potaya çekmeyi hedeflediklerini aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Bu hedefimize rekor düzeyde yarışma başvurusuyla ulaştık. Mini YEKA kapsamındaki 1000 megavat gücünde toplam 74 yarışmamıza toplam 709 başvuru yapıldı ve bunların tamamı da 9 bin 440 megavat gücüne denk geliyor. En fazla başvuruyu ise 65 başvuruyla Aksaray alırken, Burdur 33 ve Nevşehir de 31 başvuru aldı. Bu rekor başvurular sayesinde 36 ilimizde de daha fazla rekabet ve düşük maliyet hedefimize ulaşma yolunda önemli bir aşama kaydettik."

Bakan Dönmez, Milli Enerji ve Maden Politikası ile daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir enerji hedefinin rekorlar, yerli teknoloji atılımları ve yüksek rekabetle hayata geçtiğine dikkati çekerek, Anadolu'nun güneşinin, doğudan batıya ilerledikçe her adımda Türkiye'nin enerjisine enerji katacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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