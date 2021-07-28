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Yelkende Alican Kaynar liderliğini sürdürdü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde 7 Türk yelkenci yarıştı, Alican Kaynar ikinci gün yarışlarını da birinci bitirdi.
Yelkende Alican Kaynar liderliğini sürdürdü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde 7 Türk yelkenci yarıştı.

Finn kategorisinde oyunlara iyi başlayan Alican Kaynar, iki yarışta 8 net puanla sınıfındaki liderliğini sürdürdü.

470 kategorisinde Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ise ilk iki yarış sonunda 19 sporcu arasında günü 13. sırada bitirdi. Aynı kategoride mücadele eden Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ise iki yarışın ardından günü 20. sırada tamamladı.

Rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde ise bugün yapılan yarışla 9 etap tamamlandı. Bu kategoride Türkiye'yi temsil eden Onur Cavit Biriz 21. ve Dilara Uralp 23. sırada yer alarak mücadelesini sürdürdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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