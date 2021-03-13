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Yelkende tarihi olimpiyat kotası

Dünya Şampiyonası'nda yarışan Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi, kadınlar 470 sınıfında olimpiyatlara kota alan ilk Türk sporcular oldu.
Yelkende tarihi olimpiyat kotası

Portekiz'de düzenlenen 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli sporcular Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan, 470 kadınlar sınıfında Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek tarihe geçti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan, olimpiyat tarihinde Türkiye adına kadınlar 470 sınıfındaki ilk kotayı elde etti.

Dünya Şampiyonası'nda 27 ekibin yer aldığı 470 kadınlar sınıfında Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan (ARM Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) ikilisi, yarışları 22. sırada tamamlayarak olimpiyat kotası almaya hak kazandı.

Şampiyonada Ceyla Yurtseven ve Simay Aslan (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 26'ncı, Deniz Saltık ve Lalin Taşa (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 27. sırada yer aldı.

470 erkekler sınıfında ise Deniz Çınar ve Ateş Çınar (Fenerbahçe Doğuş Yelken), 29 ekip arasında 12. oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli yelkencilere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Portekiz'de düzenlenen 2021 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli sporcularımız Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan, Tokyo 2020 kotası alarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Olimpiyat tarihimizde kadınlar 470 sınıfındaki ilk kotamızı alan milli sporcularımızı tebrik ediyor, kendilerine Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."

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