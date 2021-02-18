  • BIST 1.558
  • Altın 400,334
  • Dolar 6,9652
  • Euro 8,4039
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -7 °C
»

Yemen Alimleri Husiler'e karşı Marib'i savunmak için genel seferberlik çağrısı yaptı

Yemen Alimler Heyeti, ülkenin doğusundaki Marib kentini ele geçirmek için Husilerin başlattığı askeri operasyonlara karşı durulması çağrısı yaptı.
Yemen Alimleri Husiler'e karşı Marib'i savunmak için genel seferberlik çağrısı yaptı

Yemen Alimler Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Marib'i savunmak için Husilerin zalim çıkarmasına karşı silah kuvvetlere, güvenlik birimlerine ve kabile fertlerine destek olma adına genel seferberlik çağrısı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Husilerin Marib kentine ve ahalisine karşı tekrar eden saldırıları ve vahşeti, cemaatin insanlık, İslam ve vatan sorumluluğunda uzak olduğunu vurgulamaktadır. Din, can, mal ve ırzı savunmak adına Husilere karşı savaşmak şeri bir cihattır. Özellikle onlar Kuran ve Peygamber sünnetinden elde edilen din ve ona bağlı anlayışlarla oynamaktadırlar."

Ayrıca tüm Yemen halkına Marib kenti ve oradan göçenlere destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

Son günlerde ülkenin doğusundaki Marib kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasında yoğun can ve mal kaybına sebep olan ağır çatışmalar yaşanıyor.

Husilerin Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Abdullah el-Cufri, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marib'e bağlı Rahabe, El-Cube ve Harib ilçelerindeki çeşitli noktalarda kontrolü sağladıklarını ve kentin ele geçirildiğinin 48 saat içinde ilan edileceğini öne sürmüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yardım bahanesiyle yaşlıları soyan 3 şüpheli tutuklandı18 Şubat 2021 Perşembe 11:08
  • Meksika'da 1 milyonu aşkın kişi Kovid-19 aşısı oldu18 Şubat 2021 Perşembe 11:05
  • Yemen Alimleri Husiler'e karşı Marib'i savunmak için genel seferberlik çağrısı yaptı18 Şubat 2021 Perşembe 10:59
  • Gürcistan Başbakanı Gakharia istifa etti18 Şubat 2021 Perşembe 10:58
  • Pantolonunu indirip, sağlık çalışanlarına küfretti18 Şubat 2021 Perşembe 10:54
  • Ankara'da cesedi bulunan kişiyi kayınbiraderi öldürmüş18 Şubat 2021 Perşembe 10:24
  • Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek18 Şubat 2021 Perşembe 10:23
  • Edirne'de soğuk hava nedeniyle nehir kenarındaki tarlalar buz tuttu18 Şubat 2021 Perşembe 10:18
  • İçişleri Bakanlığı: Bu yıl içerisinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 27'ye yükseldi18 Şubat 2021 Perşembe 10:17
  • Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 21 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşacak18 Şubat 2021 Perşembe 10:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti