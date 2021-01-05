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Yemen, BM Güvenlik Konseyi'nden Aden saldırısını açıkça kınamasını istedi

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden geçici başkent Aden'deki havalimanına yönelik düzenlenen saldırıyı açık bir şekilde kınaması talebinde bulundu.
Yemen, BM Güvenlik Konseyi'nden Aden saldırısını açıkça kınamasını istedi

 

Yemen resmi haber ajansına göre, Yemen'in BM'deki Temsilcisi Abdullah es-Sadi, Fransa'nın BM'deki Temsilcisi Nicolas de Rivière ve Estonya Temsilcisi Sven Jürgenson ile konuya ilişkin telefon görüşmesi yaptı. 

Sadi, Aden havalimanında siyasi hükümet yetkililerinin hedef alınmasının bir terörist eylem olduğunu ve siyasi çalışmaları baltalamayı amaçladığını söyledi.

Eldeki ilk verilerin bu terörist eylemdeki sorumluluğun Husi milisleri işaret ettiğini dile getiren Sadi, Güvenlik Konseyi'nin yapılan fiili kınama çerçevesinden çıkarak bu "korkak terör eylemini" işleyenleri açıkça göstermesi gerektiğini vurguladı.

Aden Havalimanı'ndaki saldırı
Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana gelmişti.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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