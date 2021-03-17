  • BIST 1.570
  • Altın 418,485
  • Dolar 7,4921
  • Euro 8,9192
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

Yemen hükümeti, Aden'deki Meaşık Sarayına yönelik baskını 'devlete saldırı' olarak nitelendirdi

Yemen hükümeti, Meaşık Başkanlık Sarayına düzenlenen baskının barışçıl gösteriyle ilgisi olmadığını, bunun devlete saldırı olarak kabul edildiğini bildirdi.
Yemen hükümeti, Aden'deki Meaşık Sarayına yönelik baskını 'devlete saldırı' olarak nitelendirdi

Yemen resmi haber ajansının haberinde, "Barışçıl olmaktan çıkan bu gösteri ancak kaos çağrısı yapanlara, güvenliği ve istikrarı tehdit edenlere, özellikle de Husi milislere hizmet eder." ifadesi kullanıldı.

Olayların, "Riyad Anlaşması'nın güvenlik ve askeri açılardan uygulanma sürecini hızlı bir şekilde tamamlama çabalarını iki katına çıkarma ihtiyacı"nı vurguladığı belirtildi.

Haberde, hükümetin, vatandaşların özellikle hizmet seviyesi ve ekonomik durumun iyileştirilmesi konusundaki meşru talep ve haklarına anlayış gösterdiği ve bunların "öncelikli konular" olduğu kaydedildi.

Geçici başkent Aden'deki Meaşık Başkanlık Sarayına yapılan baskın
Aden'de meşru hükümetin yönetim merkezi konumundaki Meaşık Başkanlık Sarayı, dün hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici tarafından basılmıştı.

Yemen hükümetine yakın bir yetkili, baskının planlı ve silahlı bir eylem olduğunu belirtmiş, yerel kaynaklar da bazı göstericilerin BAE destekli ayrılıkçı GGK'ye ait pankartlar taşıdığını ifade etmişti.

GGK Meclis Başkanı Ahmed Said bin Berik'in Twitter hesabından yaptığı, "Güney halkının iradesi her zaman galip gelir." açıklaması, GGK'nin hükümet karargahına yönelik baskını üstü kapalı şekilde desteklediği şeklinde değerlendirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esed rejimi, İsrail'in Şam'a füze saldırısı düzenlediğini iddia etti17 Mart 2021 Çarşamba 09:18
  • ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşundan, Filistinlilerle alay eden İsrail bağlantılı gazeteye kınama17 Mart 2021 Çarşamba 09:17
  • ABD Başkanı Biden ilk resmi basın toplantısını 25 Mart'ta düzenleyecek17 Mart 2021 Çarşamba 09:17
  • Yemenli Bakan Yardımcısı, Başkanlık Sarayı baskını sonrası, hükümetin Aden'den ayrılmayacağını açıkladı17 Mart 2021 Çarşamba 09:16
  • Başkentte kar yağışı etkili oluyor17 Mart 2021 Çarşamba 09:09
  • Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi17 Mart 2021 Çarşamba 09:08
  • İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı17 Mart 2021 Çarşamba 09:08
  • Atakule şehit aileleri için aydınlatıldı17 Mart 2021 Çarşamba 09:06
  • Ankara'da 3'üncü cemrenin ardından yağan kar şaşkınlık yarattı16 Mart 2021 Salı 23:47
  • Vaka sayısının arttığı Iğdır'da Vali Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz16 Mart 2021 Salı 19:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti