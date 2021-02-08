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Yemen Merkez Bankasının verilerini inceleme görevi 'Ernst and Young' şirketine verildi

Yemen hükümeti, Merkez Bankasının verilerini incelemek ve denetlemek için uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi "Ernst and Young"un seçildiğini duyurdu.
Yemen Merkez Bankasının verilerini inceleme görevi 'Ernst and Young' şirketine verildi

Hükümet, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlar panelinin 27 Ocak'ta yayımladığı raporda, Yemen'deki tüm tarafların, "ekonomik vurgunculuk" yapmakla suçlanmasının ardından, Merkez Bankasının verilerini incelemek üzere Ernst and Young'u seçti.

Yemen hükümetine bağlı SABA Ajansının haberinde, söz konusu şirketin, Merkez Bankasının iç denetim sistemlerini ve Suudi Arabistan fonlarıyla ilgili verileri inceleyeceği belirtildi.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

Yemen Meclis Başkanlığı da söz konusu raporun ardından harekete geçerek, 31 Ocak'ta Merkez Bankasındaki usulsüzlüklerle ilgili gerçekleri araştırmak üzere parlamentoda bir komisyonu görevlendirmişti.

Komisyon, geçici başkent Aden'de bulunan Merkez Bankasının tüm iş ve faaliyetlerini incelemekle görevlendirilmişti.

BM uzmanlar paneli raporunda, Yemen'deki tarafların, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkedeki halkın ihtiyaçlarına kayıtsız kalarak ekonomik ve finansal kaynakları başka tarafa yönlendirdiği belirtilmişti.

Husilerin, maaşların ödenmesi ve temel hizmetler için kullanılması gereken 1,8 milyar dolar devlet gelirine el koyduğu tahmin edilen raporda, Yemen hükümeti de gıda tedariki için sağlanan kaynaklarla "para aklamak ve yolsuzluk yapmakla" suçlanmıştı.

Raporda, Yemen hükümetinin Suudi Arabistan'dan gelen fonların 423 milyon dolarını yasa dışı yollarla transfer ettiği aktarılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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