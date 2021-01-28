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Yemen ordusu: Husilere giden silah yüklü bir kamyon ele geçirildi

Yemen ordusu, Husilere giden silah yüklü bir kamyonun ele geçirildiğini duyurdu.
Yemen ordusu: Husilere giden silah yüklü bir kamyon ele geçirildi

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, Amalika'ya bağlı 11. Tugayın Hudeyde kentinin güneyindeki Nuceybe bölgesinde Husilerin kontrolündeki bölgelere götürülmek üzere roket ve cephanelik taşıyan bir kamyon ele geçirdiğini bildirdi.

Açıklamada, ele geçirilen silah ve cephaneliğin ilgili birimlere sevk edildiği belirtildi.

Daha fazla ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin Husilerden henüz yorum yapılmadı.

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