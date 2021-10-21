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Yemen resmen ilan etti! Artık döviz kullanımı yasaklandı

Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı. Hükümetin, döviz kurları üzerindeki spekülasyonları frenleme ve yerel para biriminin değer kaybetmesini önlemek için bu kararı aldığı belirtildi.
Yemen resmen ilan etti! Artık döviz kullanımı yasaklandı

 Hükümet, dövizin kullanımına getirdiği yasağı yazılı açıklama ile duyurdu. Açıklamaya göre, karar hükümetin döviz kurları üzerindeki spekülasyonları frenleme ve yerel para biriminin yabancı paralar karşısında değer kaybetmesini durdurma çabalarının bir parçası olarak alındı.

Ülke içindeki tüm mal alım ve satım, hizmet, sözleşme ve alışveriş anlaşmalarındaki işlemlerde ulusal paranın kullanılması kararının alındığı vurgulanan açıklamada, dövizin yerel olarak kullanımının yasaklandığı ancak uluslararası anlaşmalardan doğan işlem ve yükümlülüklerle sınırlandırıldığı kaydedildi.

17 EKİM'DE FİNANSAL İŞLEMLERİ DURDURMUŞLARDI

Yemen hükümeti, yerel para birimindeki keskin düşüşe engel olmak amacıyla, 17 Ekim'de ülkede finansal işlemleri durdurma kararı almıştı.

54 DÖVİZ BÜROSUNUN ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLMİŞTİ

Bir gün önce de Yemen Merkez Bankası, başkent Aden'deki 54 döviz bürosunun çalışma ruhsatını iptal ettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de yerel para birimi döviz karşısında rekor düşüş yaşıyor. Ülkede bugün itibarıyla ABD doları 1380 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük alım gücünü daha da zayıflatırken, ülkede fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar 215 Yemen riyali iken, son olarak 11 Ekim'de yaşanan hızlı değer kaybı neticesinde 1250 riyal sınırını aşmış ve Şebve ilindeki döviz büroları kepenk kapatmıştı.

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