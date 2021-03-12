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Yemen, uluslararası kuruluşlardan, Husilerin faaliyetlerine fon sağlanması konusunda açıklama bekliyor

Yemen hükümeti, Avrupa Birliği (AB) Yemen Delegasyonu ve Alman hükümetine bağlı Alman Uluslararası İşbirliği Ajansından (GIZ), İran destekli Husilerin faaliyetlerine fon sağlanması konusuna açıklık getirmelerini istedi.
Yemen, uluslararası kuruluşlardan, Husilerin faaliyetlerine fon sağlanması konusunda açıklama bekliyor

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından, Husilere ait Yemen Bağımsız Basın Derneği tarafından "Kadın gazetecilerin Arap Koalisyonuyla mücadelede basın dilinin geliştirilmesi" adı altında 11-14 Mart tarihlerinde başkent Sana'da düzenlenecek kursa ait katılım davetiyesinin fotoğrafını paylaştı.

AB Delegasyonu ile GIZ'ın logosunun bulunduğu davetiyenin, Husilerin kendi kontrol alanlarında uyguladığı şantaja ve Yemen'de faaliyet gösteren bazı uluslararası kuruluşların milislerin kışkırtıcı ve yıkıcı faaliyetlerini finanse etmesine örnek teşkil ettiğini kaydeden İryani, uluslararası kuruluşları, Husilerin talimatlarına ve şantajlarına boyun eğmemeye çağırdı.

İryani, AB Yemen Delegasyonu ile GIZ'dan, söz konusu kursun finanse edilmesi konusunu açıklığa kavuşturmalarını istedi.

Husiler, AB Yemen Delegasyonu ve GIZ'dan ise henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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