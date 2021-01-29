  • BIST 1.477
  • Altın 437,503
  • Dolar 7,3658
  • Euro 8,9168
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -3 °C
»

Yemen'de 55 milletvekili hükümet programının görüşülmesi için Meclisin toplanması çağrısında bulundu

Yemen parlamentosundan bir grup milletvekili, yeni hükümet programının görüşülmesi için Meclisin bir an önce toplanmasını istedi.
Yemen'de 55 milletvekili hükümet programının görüşülmesi için Meclisin toplanması çağrısında bulundu

Yemen Meclisinden 55 milletvekili, Meclis Başkanlık Heyeti ve Meclis Başkanı Sultan el-Burkani'ye ortak mektup gönderdi.

Anayasa'nın 86. maddesi gereğince hükümetin kurulmasından itibaren 25 gün içinde güven oylaması için hükümet programının Meclise sunulması gerektiğine işaret edilen mektupta, bu sürenin aşılmasına rağmen Meclisin toplanması yönünde çağrı yapılmadığı ifade edildi.

Milletvekilleri, parlamentonun anayasal yükümlülüğünü yerine getirmesi ve hükümet programının görüşülmesi için Meclisin bir an önce toplanması talebinde bulundu.

Yemen Meclisinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen Cumhurbaşkanlığından 18 Aralık 2020'de yayımlanan kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Yemen'de en son milletvekili seçimleri 2003'te yapıldı. 301 üyenin seçildiği en uzun ömürlü Meclis, Yemen hükümeti ve Husileri destekleyenler şeklinde ikiye bölünmüş durumda.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlçede biriken 2 metrelik kar, karayolları ekiplerinin yardımıyla taşındı29 Ocak 2021 Cuma 09:39
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Ocak 2021 Cuma 09:25
  • FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem' yapılanmasında yer alan 66 kişi için gözaltı kararı29 Ocak 2021 Cuma 09:25
  • Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırılar yüzde 53 arttı29 Ocak 2021 Cuma 09:24
  • Danimarka Kovid-19 kısıtlamalarını 3 hafta daha uzattı29 Ocak 2021 Cuma 09:23
  • Kanada hükümeti 29 Ocak’ı Quebec City Cami Saldırısı Ulusal Anma Günü ilan etti29 Ocak 2021 Cuma 09:23
  • Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Los Angeles başkonsolosları anıldı29 Ocak 2021 Cuma 09:22
  • Endonezya'da Merapi Yanardağı'ndaki patlamalar bölge halkını olumsuz etkiliyor29 Ocak 2021 Cuma 09:21
  • Bill Gates: Tokyo Olimpiyatlarının geleceği aşılamada katedilecek ilerlemeye bağlı29 Ocak 2021 Cuma 09:21
  • Tunus, devrik lider Bin Ali'nin kayınbiraderinin iadesi için gerekli evrakları Fransa'ya teslim etti29 Ocak 2021 Cuma 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti