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Yemen'de acı bilanço

Yemen Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı İbtihac el-Kemal, İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirdiği Eylül 2014'ten beri ülkede 4,5 milyon çocuğun eğitimden yoksun kaldığını açıkladı.
Yemen'de acı bilanço

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Bakan Kemal, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kemal, mesajında, Husilerin eğitimi kesintiye uğratmaya çalıştığını, çocukları silah altına alarak cepheye sürdüğünü, okulları bombaladığını ya da askeri kışlaya dönüştürdüğünü ifade etti.

Yemenli Bakan, bu nedenlerle Husilerin darbe yaptığı 2014'ün sonlarından itibaren ülkede 4,5 milyon çocuğun eğitimden mahrum bırakıldığını belirtti.

Savaşın başladığı tarihten bu yana Yemen'de doğan 3 milyon çocuktan 2 milyonunun sağlık sorunları yaşadığını ve Husilerin kontrolündeki bölgelerde sağlık hizmetlerinin zayıflığı nedeniyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini aktaran Kemal, Husilerin yerleşim yerlerine ve yollara gelişigüzel döşedikleri mayınların da yaklaşık 800 çocuğun ölümüne ve yaralanmasına neden olduğuna işaret etti.

HUSİLER ÇOCUKLARI SİLAH ALTINA ALDI

Kemal, Husileri kendi kontrollerindeki bölgelerde bulunan çocuklardan 23 binden fazlasını silah altına almak ve 700'ünü de kaçırmakla suçladı.

Ayrıca, Husilerin kontrolündeki bölgelerde ekonominin çökmesinin 2 milyondan fazla çocuğu iş piyasasına yönlendirdiğini vurgulayan Kemal, bu çocukların ailelerine bakmak için ağır işlerde çalıştığını kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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