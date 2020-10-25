Yemen'de silahlı saldırıya uğrayan Türk Kızılay yetkilisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Yemen'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Türk Kızılay yetkilisi Budak, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Yemen'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Türk Kızılayın Yemen Delegasyonunda mali ve destek hizmetler yöneticisi olarak görev yapan 29 yaşındaki Ali Can Budak, Aden kentinde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak başından yaralandı.

Olayın ardından Aden'deki Al Naqib Hastanesi'ne kaldırılan ve burada beyin ameliyatı geçiren Budak'ın Türkiye'ye naklinin gerçekleştirilmesi için Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Bakanlık, Budak'ı Türkiye'ye getirmek üzere sabah saatlerinde Aden'e ambulans uçak gönderdi.

Sağlık yetkililerinin nezaretinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen Budak, buradan tedavi göreceği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Budak'ın sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.