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Yemen'de yeni hükümetin bakanları Aden'de resmi olarak görevlerine başladı

Yemen'de yeni kurulan hükümetin bakanları, uzun bir aradan sonra geçici başkent Aden'de resmi olarak görevlerine başladı.
Yemen'de yeni hükümetin bakanları Aden'de resmi olarak görevlerine başladı

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, Dışişleri, Maliye, Elektrik ve Enerji, Adalet, Sosyal ve Çalışma İşleri, Planlama ve Uluslararası İşbirliği, Hukuk İşleri, Enformasyon ve Kültür bakanlarının da aralarında bulunduğu bazı bakanlar, Aden'de bakanlık çalışanlarıyla toplantılar düzenledi.

Yeni Yemen hükümeti
Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık'ta yayımladığı kararda, kurulduğu duyurulan Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümet 26 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin huzurunda yemin etmişti.

Cumhurbaşkanı Hadi ile pek çok hükümet yetkilisi, ülkeyi, koalisyon güçlerinin Husilere karşı operasyon başlattığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yönetiyor.

Cumhurbaşkanlığı kararında yeni hükümetin, Güney Geçiş Konseyi (GGK) ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.

Yayımlanan bakanlık listesinde de güney illeri için ayrılan 12 bakanlıktan 5'inin GGK'ye verildiği görülmüştü.

Aden Havalimanı'ndaki saldırı
Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana gelmişti.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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