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Yemen'deki patlamalarda 5 çocuk yaşamını yitirdi

Yemen'in batısındaki Hudeyde ile güneydeki Taiz kentlerinde meydana gelen patlamalarda 5 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Yemen'deki patlamalarda 5 çocuk yaşamını yitirdi

BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonundan (UNMHA) yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin El-Muravaa ilçesinde patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, Yemen'deki savaşan taraflara, yerleşim alanlarındaki savaş kalıntısı mühimmatların temizlenmesi çağrısı yapıldı.

Öte yandan, Yemen ordusuna bağlı "September Net" sitesinde yer alan açıklamaya göre, Taiz'in batısındaki Makbana ilçesinde Husilerin attığı bir havan topu mermisinin patlaması sonucu 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Husilerden olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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