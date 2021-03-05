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Yemen'deki terör örgütü El Kaide'nin üst düzey sorumlusu Bin Talib, Hadramevt'te yakalandı

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde terör örgütü El Kaide'nin üst düzey sorumlularından Kabus bin Talib'in hükümet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandığı belirtildi.
Yemen'deki terör örgütü El Kaide'nin üst düzey sorumlusu Bin Talib, Hadramevt'te yakalandı

Yemen ordusundan ismini vermek istemeyen bir yetkiliden alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin verdiği destekle Hadramevt'in en büyük ikinci ilçesi olan Seyun'da operasyon düzenledi.

Operasyonda El-Kaide sorumlularından Bin Talib'in yakalandığı belirtildi. Bin Talib'in isminin, Yemen ordusu mensuplarını hedef alan bazı suikastlere karıştığı ifade edildi.

Koalisyon güçlerinden ya da Yemen makamlarından konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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