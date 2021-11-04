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Yemen’e Cansuyu 

Cansuyu Derneği Yemen’de binlerce muhtacın faydalanacağı gıda yardımı yaptı.
Yemen’e Cansuyu 

Yemen’de insani kriz devam ediyor. Nüfusun yüzde 70’i olan yaklaşık 20 milyon mazlumun açlıkla karşı karşıya olduğu Orta Doğu Ülkesi Yemen’de acil yardım ihtiyacı devam ederken, 2015 yılından bu yana süren iç savaş ve çatışmalar neticesinde mağduriyette giderek artıyor. 

Nerede bir acı nerede bir ıstırap varsa orada olmayı kendine amaç edinen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’de krizlerin başladığı ilk günden itibaren Yemen’de birçok yardım organizasyonu düzenledi ve düzenlemeye devam ediyor. Cansuyu Derneği Ekipleri son olarak, Yemen’in Başkenti Sana şehrine bağlı Cidr, Saraf ve Habra bölgeleri ile, Marib şehrine bağlı Arhab, Al Hima ve Nihm bölgelerinde gıda dağıtımları gerçekleştirdi. İçerisinde temel yiyecek malzemeleri olan yardım kolileri binlerce Yemenli muhtacın 1 aylık yiyecek ihtiyacını karşılayacak.

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Yemen’de gerçekleştirilen yardım organizasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yaşar Yemen’de insani krizin devam ettiğini ve Cansuyu olarak bölgedeki yardımları sürdürdüklerini söyledi. Yaşar: “Maalesef Yemen’deki insanlık dramı ve mağduriyet devam ediyor. 20 milyonu aşkın insan açlıkla mücadele ediyor. Bizler Cansuyu Derneği olarak ilk günden itibaren kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Şimdi de Yemen’in farklı bölgelerinde binlerce kardeşimizin faydalanacağı gıda dağıtımları gerçekleştirdik. Dağıttığımız gıda kolileri bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanıyor. Dağıtımlarımız sonrası bölge halkı hayırsever vatandaşlarımıza teşekkürlerini ileterek memnuniyetlerini dile getirdiler. İnşallah bağışçılarımızın destekleri il bölgedeki yardımlarımız sürecek.” dedi.

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