Yemen’li ihtiyaç sahiplerine Cansuyu

Cansuyu Derneği, 2021 Ramazan Organizasyonlarında Yemenli muhtaçlara yardım elini uzattı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2021 Ramazan Organizasyonu kapsamında Yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde yardım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Her yıl ramazan ayında “Kazancımız Allah için verdiğimizdir” sloganı ile muhtaç ülkelere hayırsever vatandaşların emanetlerini ulaştıran Cansuyu, bu Ramazan ayında da kriz bölgelerini önceleyerek yardım organizasyonları düzenliyor.

Yaklaşık 20 milyon mazlumun açlıkla karşı karşıya olduğu Orta Doğu Ülkesi Yemen’de acil yardım ihtiyaçları devam ederken, 2015 yılından bu yana süren iç savaş ve çatışmalar neticesinde mağduriyette giderek artıyor. Bölgedeki salgın ve bulaşıcı hastalıkların artması ile Yemenli aileler hastanelere akın ediyor ve sağlık sistemi de bu yükü kaldıramıyor.

Krizlerin başladığı ilk günden itibaren Yemen’de birçok yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu Derneği, Ramazan ayında da kardeşlerini unutmadı. İçerisinde temel yiyecek malzemeleriyle bir ailenin Ramazan boyu gıda ihtiyacını karşılayacak olan kumanyalar, 4000 Yemenli muhtaca dağıtıldı. Kumanya dağıtımlarının ardından 1000 kişiye iftar sofraları kuruldu. Başkent Sana’a, İbb ve Hadramout şehirlerinde gerçekleşen yardımlar bölge halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Yemen’de yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yaşar Ramazan’ın bereketi ve coşkusunu Yemenli kardeşleriyle paylaştıklarını ifade etti. Yaşar: “Maalesef Yemen’deki insanlık dramı ve mağduriyet devam ediyor. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ediyor. Bizler Cansuyu Derneği olarak ilk günden itibaren kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Şimdi de Ramazan’ın bereketini ve coşkusunu onlarla paylaşmak için yardım organizasyonu düzenledik. Hayırsever vatandaşlarımızın emanetlerini Yemenli kardeşlerimize ulaştırarak sofralarına misafir olduk.” dedi.



Yapılan yardımların içeriğiyle ilgili de konuşan Yaşar: “Başkent Sana’a, İbb ve Hadramout bölgelerinde gıda kumanyaları dağıttık ve iftar sofraları kurduk. Temel gıda malzemelerinden oluşan ve kapsamlı bir şekilde hazırladığımız kumanyalar; muhtaç ailelerin 1 aylık gıda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dağıtıldı. Hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile inşallah bölgedeki yardımlarımız devam edecek.” dedi.