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Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Aralık'ta Ankara'da yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, bu yılın 3'üncü dönemine ilişkin yeminli mali müşavirlik (YMM) sınav tarihlerini ve başvuru şartlarını ilan etti.
Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Aralık'ta Ankara'da yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, 2021/3 dönemi YMM sınavları 4-13 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 13-27 Eylül, tekrar katılacaklar için 25 Ekim-8 Kasım olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 27 Eylül itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Başvurular TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurusunu yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla birlikte PTT veya kargo yoluyla Başkanlığa gönderecek.

Duyuruda, sınava girebilmek için gerekli şartlara, sınav konularına, başvuru için gerekli belgelere ve ödenmesi gereken sınav bedellerine ilişkin bilgilere de yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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