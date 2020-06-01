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Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı'nın 4-13 Temmuz, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nın da 11-12 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2020/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav tarihleri değiştirildi.

Daha önce 14-15 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ertelenen 2020/1.Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı'nın daha önce başvurusu kesinleşen adayların katılımıyla 4-13 Temmuz'da, 2020/1. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nın da 11-12 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı.

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