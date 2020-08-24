Yeni adresi belli oldu

Büyükşehir Belediyesi’nin kadın kooperatifleri ve yerli üreticileri desteklemeyi amaçladığı projelerden olan ‘Başkent Market’in yeni adresi de belli oldu.

Yerli üreticiler ve kadın kooperatiflerinin ürettiği doğal ürünleri aracısız şekilde tüketicilerle bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde Başkent Market’lerin sayısını daha da artıracak.

Şafaktepe Mahallesi Mamak Caddesi No:59/B adresinde açılacak olan ikinci Başkent Market için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, kısa bir süre içinde Kızılay, Kazım Karabekir Caddesi (ASKİ Binası yanı) ve Batıkent Atlantis’te yeni şubeler açılacak.

MAMAK ŞAFAKTEPE BAŞKENT MARKET’TE KAFE DE OLACAK

Eylül ayı içerisinde açılması planlanan Mamak Şafaktepe Başkent Market’te vatandaşları küçük bir de sürpriz bekliyor.

Tarhanadan erişteye, reçelden salçaya kadar Başkent’teki Kadın Kooperatifleri ve Yerli Birliklerin ürünlerini satın alarak Başkent Market aracılığıyla satışa sunan Halk Ekmek Fabrikası, Şafaktepe Başkent Market’te açacağı kafe ile vatandaşlara hizmet verecek.

Başkent Market’te Halk Ekmek Fabrikası’nın kendi ürettiği ürünlerin dışında yerli üreticileriden ve kooperatiflerden doğrudan alınan yerel ürünlerin satılmasıyla bakkal ve küçük esnafla haksız rekabetin oluşmasının da önüne geçiliyor.