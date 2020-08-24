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Yeni Aile Sağlığı Merkezleri hizmete hazır

İlçe sakinlerinin sağlık hizmetine kendi mahallesinde ulaşabilmesi için ilçenin dört bir yanına Aile Sağlığı Merkezleri açan Yenimahalle Belediyesi, 5 yeni sağlık merkezini daha vatandaşların hizmetine sundu.
Yeni Aile Sağlığı Merkezleri hizmete hazır

Vatandaşların temiz ve güvenli koşullarda sağlık hizmeti alması amacıyla bugüne kadar 36 merkezi ilçeye kazandıran Yenimahalle Belediyesi; Turgut Özal, Yenibatı, Batı Sitesi, Kentkoop ve Özevler mahallelerinde konumlandırılan yeni aile sağlığı merkezlerinin yapımını tamamladı.

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Her mahallede temiz ve güvenli sağlık hizmeti
Kısa sürede inşaatı tamamlanarak hizmete sunulan Turgut Özal Mahallesi, Yenibatı Mahallesi, Batı Sitesi Mahallesi, Özevler Mahallesi ve Kentkoop Mahallesi 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezlerinde ilçe sakinlerinin güvenli ve hijyen koşullarda sağlık hizmetinden yararlanması için her ayrıntı düşünüldü.

Pandemi nedeniyle hastanelerde oluşan yoğunluğun önüne geçilmesini ve ilçe sakinlerinin kendi mahallelerinde müstakil merkezlerde sağlık hizmetine ulaşabilmesini hedefleyen Aile Sağlığı Merkezleri; poliklinik muayene odaları, acil müdahale odası, aşı bebek-çocuk izlem odası, emzirme odası, gebe izlem odası ve bekleme salonundan oluşuyor.

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Yaşar,“Pandemi sürecinde ASM’ler önem kazandı”
Belediyelerin görevi olmamasına rağmen vatandaşlar yürüme mesafesinde temel sağlık hizmetlerinden faydalansın diye her mahalleye Aile Sağlık Merkezi yaptıklarını söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bizim için önemli olan vatandaşa hizmettir. Devletin hangi kurumu olursa olsun Yenimahalle sakinlerine hizmet gidecekse elimizden gelen tüm desteği sunuyoruz. Göreve geldiğimizde ASM olmayan mahallelerimiz vardı. Bugüne kadar 36 ayrı sağlık merkezini tamamlayarak devletin ilgili kurumuna teslim ettik. Pandemi döneminde aile sağlığı merkezlerinin önemi arttı. Vatandaşlarımız hastanelerde yoğunluk yaratmak yerine kendi mahallesinde bulunan sağlık merkezinden faydalanıyor. Bu nedenle ilçemizin 5 ayrı noktasında daha Aile Sağlığı Merkezlerinin yapımını tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunduk. Bütün ilçe sakinlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, sağlıklı günlere kavuşabilmemiz adına vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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