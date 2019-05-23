Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Yeni Askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bedelli askerlik sürekli hale gelecek. Askerlik 6 aya inecek.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

Yeni Askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bedelli askerlik sürekli hale gelecek. Askerlik 6 aya inecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin Ramazan Bayramı'ndan önce yasalaşacağını söylemişti. Akar, yeni sistemin detaylarını anlatırken, TSK'ya er olarak giren bir Türk gencinin şartları yerine getirmesi durumunda generalliğe kadar yükselebileceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor;

Bedelli 30 bin lira ve peşin ödenecek. Bedelli kalıcı olacak, yaş sınırı kalkacak. Yoklama kaçağı ve bakayalar bedelliden faydalanamayacak.