Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili Meclis mesaisi başlıyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta yeni askerlik sisteminin ilk iki maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. TBMM’nin haftalık izne girmesinin ardından gözler bu hafta ki oturuma çevrildi.

Meclis gündemi belli oldu. TBMM Genel Kurulu bugün kalıcı bedelli ve tek tip askerlik düzenlemelerini barındıran yeni askerlik sistemini görüşecek. Konuyla ilgili AK Parti’den son dakika açıklaması geldi. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman onaylanacak? Uzun dönem askerler terhis edilecek mi? İşte merak edilen soruların cevabı…

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Yasa teklifinin cuma gününe kadar geçmesini beklediklerini ifade eden Mehmet Muş, celplerle ilgili yetkinin Milli Savunma Bakanlığı'nda olacağını hatırlattı.

UZUN DÖNEMLER TERHİS EDİLECEK Mİ?

Yasa teklifinin bu haliyle onaylanması halinde silah altında 6 ayını dolduran 130 bin civarında asker erken terhis edilecek. Konuyla ilgili zaaf oluşturmaması için kademeli olarak terhislerin yapılacağı yönünde yorumlar yapılıyordu. Merak tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri:

Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir. Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm üretmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir. Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır. (Yeni askerlik sistemi) Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır. Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yeni sistemle TSK'de zaafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur. Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er ve erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir. Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır."

CELP DÖNEMİ 4’TEN 12’ye ÇIKARILACAK

Yeni askerlik sistemi ile oluşabilecek zaafların önlenmesi ama teklifte yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre asker alımları (celp) dönemleri yılda 4 değil her ay yani 12 defa yapılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekillerinin silah altında 6. ayını tamamlamış 106 bin askerin terhisine imkan tanınacak olması nedeniyle, personel sıkıntısı çekileceği ve güvenlik zaafiyeti yaşanabileceği endişelerine karşılık yeni sistemde uygulanacak ve TSK’ya her ay düzenli asker takviyesi yapılmasını sağlayacak yeni celp sistemini açıkladı. Akar, şu anda 3 ayda bir yılda 4 olan celp döneminin tüm yıla yayılacağını bildirdi. Akar, yılın 12 ayında da celp olacağı için sınır birlikleri ve Kıbrıs’ta bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Meclis’teki grup toplantısında da gündeme getirilen bu konuya, Erdoğan önceki geceki grupta nokta koydu. Erdoğan’ın, “Dövizle askerlik, 5 bin euro olarak uygun görüldüyse aynen devam edilsin” dediği kaydedildi. Erdoğan, böylece 5 bin euro (yaklaşık 31 bin TL) olarak belirlenen tutarın teklifteki haliyle korunmasını istedi. Akar’ın da, şu anda döviz kuru nedeniyle bu tutarın 5 bin euroya denk düştüğünü, ancak döviz kurunun düşmesi halinde bu rakamın da düşeceğine işaret ettiği öğrenildi