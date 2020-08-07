Yeni Başkan belli oldu

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'nın yeni başkanı Murat Yılmazer oldu

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda sıkı sıkıya uygulanan koronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirildi.

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner'in divan başkanlığını yaptığı olağanüstü genel kurulda, adayların konuşmalarının ardından seçime gidildi. Mevcut Başkan Hacıbekir Gani'nin aday olmadığı ve 3 adayın yarıştığı seçimde oy kullanan delege sayısı 1892 olurken, adaylardan Murat Yılmazer 1118 oy, Hasan Hüseyin Sertkaya 670 oy, Fahri Şen ise 69 oy aldı. 35 oy da geçersiz sayıldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası başkanlığına seçilen Murat Yılmazer ve ekibine başarılar dileyen ANKESOB Başkanı Yiğiner, "Öncelikle genel kurulumuzun güvenli bir şekilde gerçekleşmesinde emeği geçen başta emniyet teşkilatımıza ve özel güvenlik görevlilerimize, yine başarılı katkılar sunan Ticaret Bakanlığımızın değerli temsilcilerine, Altındağ Seçim Kurulu Müdürlüğümüzün değerli personeline ve Medyapolitan Ajansına, burada başarılı bir şekilde olağanüstü genel kurulumuzu gerçekleştirmemize vesile olan ANKESOB yöneticilerimize ve çalışanlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Seçimi kazanan, yeni yönetimi oluşturan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Üyelerimizin menfaati doğrultusunda hizmet etmek esnaf ve sanatkar temsilcileri olarak bizim önceliğimizdir. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odamızın yeni yönetiminin de minibüsçü esnafının menfaatlerine yönelik başarılı hizmetler gerçekleştireceklerine inanıyorum. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak minibüsçü esnafımızın bundan önce olduğu gibi yine her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'nın yeni başkanı Murat Yılmazer de teşekkür konuşmasında; olağanüstü genel kurulun ve seçimin artık geride kaldığını ve şimdi hizmet etmenin zamanı olduğunu belirterek, "Öncelikle seçim sonuçları hepimize hayırlı olsun. Seçim geride kaldı. Genel kurulumuza katılan ve bizlere destek veren tüm meslektaşlarımıza, genel kurulumuzun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Artık ileriye bakıyoruz. Esnafımız bizden hizmet bekliyor. Yapılması beklenen ve gereken birçok proje, çalışma var. Esnafımıza en iyi hizmeti yapmak için çok çalışacağız." dedi.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'nın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Murat Yılmazer (Başkan), Çakır Karakoç, Kazım Berk, Serkan Görgülü, Ziyarettin Üçpınar, Şahabettin Özdemir, Savaş Atılgan, Durmuş Koca, Hasan Mercimek, Hakan Aydoğan, Sait Kaynak. Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Murat Kılıç, Vecihi Naci Semerci, Hacı Ömer Sarıtaş.