  • BIST 1.192
  • Altın 534,926
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

Yeni belediye binası hizmete açıldı

Çubuk’ta Alparslan Türkeş Caddesi üzerine yapılan yeni belediye binası, hizmete açıldı. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni hizmet binasının tüm ilçe halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Yeni belediye binası hizmete açıldı

Çubuk’ta Alparslan Türkeş Caddesi üzerine yapılan yeni belediye binası, hizmete açıldı. Yeni bir hizmet binası için 2017 yılında temeli atılan 14 bin 95 metrekare alan üzerine 6 bin 926 metrekare kapalı alanı bulunan altı kat olarak inşa edilen Çubuk Belediyesi Hizmet Binası, hizmete girdi.

VATANDAŞLARI KAPIDA KARŞILADI
Vatandaşın işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimlerin aynı binada toplandığını belirten Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni hizmet binasının tüm ilçe halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Mesai saatinin başlamasıyla vatandaşları kapıda karşılayan Başkan Demirbaş, yeni binanın birçok yenilikleri ve kolaylıkları beraberinde getireceğini söyledi.

Başkan Demirbaş, yaptığı açıklamada belediye binasının kendisinden önceki belediye başkanı Tuncay Acehan tarafından başlatıldığını ve tamamlanmasının kendilerine nasip olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

2imgl6575-1023x556.jpg

“DEVAM EDECEĞİZ”
‘’İlçemizin tüm ihtiyaçlarımıza cevap verecek yeni bir belediye hizmet binasına ihtiyacımız vardı. Ayrı ayrı binalarda hizmet vermek hem maddi anlamda hem de enerji anlamında bizi yoruyordu. Farklı noktalarda hizmet veren belediye birimlerimizin hepsini bir araya toplayarak, hem çalışanların hem de hemşerilerimizin işini kolaylaştırdık. İnşallah bu yeni binamızda güzel çalışmalar yaparak ve faydalı projeleri hayata geçirerek ilçe halkımıza daha faydalı olmaya devam edeceğiz.”

ESKİ BAŞKANA TEŞEKKÜR
“Bu binanın yapımında emeği geçen başta önceki belediye başkanımız Tuncay Acehan beye olmak üzere bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Bu binanın hakkını vereceğiz inşallah. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız hizmet binamız içerisinin tefrişatıyla birlikte yaklaşık 30 milyona mal oldu. Bu hizmet binamız modernliği ve son teknolojik ekipmanıyla inşallah uzun yıllar Çubuk İlçemize hizmet edecek. Yeni belediye binamızın memleketimize, milletimize, belediyemiz çalışanlarına, hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.’’ 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?06 Kasım 2020 Cuma 09:00
  • Pursaklar Belediyesi'den ironik bir mesaj - YERE DEĞİL ÇÖPE06 Kasım 2020 Cuma 06:06
  • Şehit yakınlarından İzmir'e yardım eli06 Kasım 2020 Cuma 05:05
  • Sevgi Ama Nasıl? 206 Kasım 2020 Cuma 04:04
  • Fiyatların düşmesinin tek bir yolu var06 Kasım 2020 Cuma 03:03
  • Tevekkül etmek ve Allah'a güvenmek06 Kasım 2020 Cuma 02:02
  • Torba yasaya yazılı tepki!06 Kasım 2020 Cuma 01:01
  • 6 Kasım 2020 Cuma Hutbesi yayımlandı!05 Kasım 2020 Perşembe 16:19
  • Amerika’da kaç eyalet var?05 Kasım 2020 Perşembe 13:46
  • ABD’nin yeni başkanını “kumarcılar”ın oyu belirleyecek 05 Kasım 2020 Perşembe 11:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti