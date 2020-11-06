Çubuk’ta Alparslan Türkeş Caddesi üzerine yapılan yeni belediye binası, hizmete açıldı. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni hizmet binasının tüm ilçe halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Çubuk’ta Alparslan Türkeş Caddesi üzerine yapılan yeni belediye binası, hizmete açıldı. Yeni bir hizmet binası için 2017 yılında temeli atılan 14 bin 95 metrekare alan üzerine 6 bin 926 metrekare kapalı alanı bulunan altı kat olarak inşa edilen Çubuk Belediyesi Hizmet Binası, hizmete girdi.

VATANDAŞLARI KAPIDA KARŞILADI

Vatandaşın işini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet verebilmek için bütün birimlerin aynı binada toplandığını belirten Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni hizmet binasının tüm ilçe halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Mesai saatinin başlamasıyla vatandaşları kapıda karşılayan Başkan Demirbaş, yeni binanın birçok yenilikleri ve kolaylıkları beraberinde getireceğini söyledi.

Başkan Demirbaş, yaptığı açıklamada belediye binasının kendisinden önceki belediye başkanı Tuncay Acehan tarafından başlatıldığını ve tamamlanmasının kendilerine nasip olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“DEVAM EDECEĞİZ”

‘’İlçemizin tüm ihtiyaçlarımıza cevap verecek yeni bir belediye hizmet binasına ihtiyacımız vardı. Ayrı ayrı binalarda hizmet vermek hem maddi anlamda hem de enerji anlamında bizi yoruyordu. Farklı noktalarda hizmet veren belediye birimlerimizin hepsini bir araya toplayarak, hem çalışanların hem de hemşerilerimizin işini kolaylaştırdık. İnşallah bu yeni binamızda güzel çalışmalar yaparak ve faydalı projeleri hayata geçirerek ilçe halkımıza daha faydalı olmaya devam edeceğiz.”

ESKİ BAŞKANA TEŞEKKÜR

“Bu binanın yapımında emeği geçen başta önceki belediye başkanımız Tuncay Acehan beye olmak üzere bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Bu binanın hakkını vereceğiz inşallah. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız hizmet binamız içerisinin tefrişatıyla birlikte yaklaşık 30 milyona mal oldu. Bu hizmet binamız modernliği ve son teknolojik ekipmanıyla inşallah uzun yıllar Çubuk İlçemize hizmet edecek. Yeni belediye binamızın memleketimize, milletimize, belediyemiz çalışanlarına, hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.’’

Emrah Özcan/İLKSAYFA