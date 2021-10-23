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Yeni bir insani felaket kapıda: Husilerin saldırıları sonrası 20 bin kişi evinden oldu

Yemen'de Marib ile ülkenin güneydoğusundaki Şebve illerinde, İran destekli Husilerin saldırıları nedeniyle ciddi bir iç göç yaşanmaya başladı.
Yeni bir insani felaket kapıda: Husilerin saldırıları sonrası 20 bin kişi evinden oldu

Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani'nin konuya ilişkin açıklaması, Yemen haber ajansı SABA'da yer aldı.

İryani, Marib'in güneyindeki Rahbe, El-Cuba ve Harib ile Şebve'nin batısındaki Beyhan, Ayn ve Useylan ilçelerinde binlerce ailenin Husi milislerin saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Söz konusu bölgelerde eylül ayından bu yana 20 binden fazla kişinin evlerinden edildiğini aktaran İryani, bu bölgelerde bir insani felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İryani, yardım kuruluşları ve uluslararası örgütlere, Yemen hükümeti ile Marib'deki yerel yönetimlerin çalışmalarını destekleme ve artan göç dalgası nedeniyle oluşan insani ihtiyaçları karşılama çağrısı yaptı.

İryani ayrıca, uluslararası toplum ile Birlemiş Milletlerden (BM) Husilere saldırılarını durdurmaları için baskı uygulamasını istedi.

Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye saldırılarını artırdı.

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