Yeni bir yeşil alan daha ilçeye kazandı

Pursaklar'ı daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir hale getirmek amacıyla çalışmalarına hızla devam eden Pursaklar Belediyesi tarafından, Merkez Mahallesi’ne yeni bir yeşil alan daha kazandırılıyor.

Çocukların güvenle oyun oynayacağı park alanı, yetişkinlerin nefes alıp spor yapabileceği sosyal bir alan için çalışmaların hızla devam ettiği yeni yaşam alanı, ilçe sakinlerini ağırlamak için gün sayıyor.

Pursaklar Belediyesi’nin ilçenin doğa ile iç içe daha yaşanabilir ve daha modern bir görünüme kavuşması için yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Merkez Mahallesi’ne kazandıracağı yeşil alanın içerisinde, oyun grupları ve oturma alanları yer alacak. İnşa edilecek park, mahalleye nefes aldırırken, vatandaşların da bir araya gelmesine imkan sağlayacak.

‘‘Gönüller Yapmaya, Eserler Kazandırmaya Devam Ediyoruz’’

İlçenin her köşesinin şantiye halinde olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklara yeni eserler kazandırmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İlçemize daha büyük ve daha modern parklar yapmaya devam ediyoruz. Bizler gönüller yapmaya, hemsehrilerimize birbirinden değerli eserler kazandırmaya gayret gösteriyoruz. Park ve yeşil alan çalışmalarımız artarak devam edecek. Milletimizin sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi için parkalarımızın temiz, güvenilir, sağlıklı olabilmesi için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçeye nefes aldıracak yeşil alan ve parklardan birini daha kısa bir süre içinde hizmete açacaklarını belirtti.