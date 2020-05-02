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Yeni doğan çocuğuna doktorlarının adını verdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni doğan çocuğuna hastanede kendisini iyileştiren doktorların ismini verdi.
Yeni doğan çocuğuna doktorlarının adını verdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds, Instagram hesabından "Wilfred Lawrie Nicholas Johnson'ı takdim ediyorum" notuyla oğluyla bir fotoğrafını paylaştı.

Wilfred adının Johnson'ın büyükbabasının, Lawrie adının kendi büyükbabasının adı olduğunu kaydeden 32 yaşındaki Symonds, "Nicholas da geçen ay Boris'in hayatını kurtaran Dr. Nick Price ve Dr. Nick Hart'ın adından geliyor" dedi.

6. KEZ BABA OLDU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından 27 Nisan'da göreve dönen 55 yaşındaki Johnson, 29 Nisan'da 6. kez baba olmuştu.

Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

İngiliz Başbakan, 27 Mart'ta Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra semptomlarının ağırlaşması üzerine 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkan ve 12 Nisan'da taburcu edilen Johnson'ın iyileşmesi bir ay sürmüş ve 27 Nisan'da göreve dönmüştü.

"TEDAVİYLE HAYATIM KURTULDU"

Johnson, gördüğü tedaviyle "hayatının kurtulduğunu, bunda hiçbir şüphe olmadığını" söylemişti.

Nişanlısı Symonds da Kovid-19 semptomları göstermiş ancak hastaneye ihtiyaç duymadan kendisinin iyileştiği bildirilmişti.

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