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Yeni doğum yapan ailelere  “Hoş geldin” sürprizi

Altındağ Belediyesi, ilçede yeni doğan bebekleri “Hoş geldin” hediyeleriyle karşılamaya başladı. Ayrıca Altındağ Belediyesi tarafından görevlendirilen sağlık personeli, ailelere yeni doğan bakımı hakkında bilgi veriyor. 
Yeni doğum yapan ailelere  “Hoş geldin” sürprizi

Altındağ Belediyesi’nden sevgi dolu sürpriz... Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla,  “Hoş geldin Bebek” hediyesi dağıtımına başlandı. Altındağ Belediyesi sağlık personeli ise yeni doğan bakımı hakkında ailelere verdiği bilgilerle, vatandaşların büyük beğenisini topladı. 

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“ALTINDAĞ’DA DÜNYAYA GELEN HER BEBEK BİZİM GELECEĞİMİZ...” 

Altındağ’da daima, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı “Yeni bebek telaşı yaşayan ailelerimizi hem sevindirmek hem de destek olmak istedik. İlçemizde dünyaya gelen her bebek bizim geleceğimizdir, Altındağ’ın geleceğidir. Bu nedenle, bizim de yavrumuzdur. Bu anlayışla, bebeklerimize hem ‘dünyaya hoş geldin’ diyebilmek, ailelerinin de heyecanına ortak olmak için böyle bir uygulama başlattık. Ailelerimize sadece hediyelerle gitmiyoruz. Görevlendirdiğimiz bir sağlık personelimiz ebeveynlere yeni doğan bakımı hakkında bilgiler veriyor, sorularını cevaplandırıyor."  dedi. Uygulamanın Altındağlı vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirten Başkan Balcı “Dünyaya ‘merhaba’ diyen tüm bebeklere, aileleriyle birlikte, hayırlı, sağlıklı ve de uzun ömürler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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BAŞVURU ÇOK KOLAY 

“Hoş geldin Bebek” hediyesinden faydalanmak için başvuru yapmak çok kolay... Altındağ Belediyesi’nin www.altindag.bel.tr adresine girerek buradaki formu doldurmak ya da Altındağ Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 3919 no’lu telefonunu aramak yeterli...

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