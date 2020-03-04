  • BIST 110.785
  • Altın 319,973
  • Dolar 6,0756
  • Euro 6,7617
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Yeni e-devlet hizmeti

E-devlet için özel geliştirilen 'Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama' adlı hizmet kullanıma açıldı.
Yeni e-devlet hizmeti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ‘Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama’ adlı hizmetin kullanıma açıldığına ilişkin duyuruda bulundu. Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, e-devlet için özel geliştirilen hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecek.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“11’inci Kalkınma Planında (2019 - 2023) yer verilen, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir bakış açısıyla elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısından hizmet sunumunun artırılması amacı çerçevesinde, vatandaşlara hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı olduğu bilgisinin internet ve mobil teknolojiler üzerinden güvenli bir şekilde sunulabilmesine yönelik olarak, Kurumumuz sorumluluğunda e-Devlet Kapısına özel geliştirilen ‘Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama’ isimli hizmet kullanıma açılmıştır.

Söz konusu hizmet www.turkiye.gov.tr adresinde Kurumumuza ilişkin alanda yer almaktadır. Bu hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir.

Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi vb. ayrıntılar ilgili bankalardan öğrenilebilecektir. Sorgulamada, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içi şubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki, Türk Lirası, yabancı para veya kıymetli maden depo hesabı cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma hesapları” bilgileri kullanılmaktadır.

Hizmete ilişkin detaylı açıklamalar, Kurumumuz internet sayfasında www.bddk.org.tr/mevduatSorgulama.htm adresinde yayınlanmaktadır. “

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak'ta koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti04 Mart 2020 Çarşamba 19:15
  • Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti04 Mart 2020 Çarşamba 18:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü04 Mart 2020 Çarşamba 17:59
  • "Yunanistan'a geçmek isteyen 14 FETÖ'cüyü yakaladık"04 Mart 2020 Çarşamba 17:58
  • Ankara'da kritik görüşme: Gündem İdlib! Yaşanan trajedinin önüne geçilmeli04 Mart 2020 Çarşamba 16:17
  • Yunanistan'dan Meis'e asker ve hücumbot takviyesi04 Mart 2020 Çarşamba 16:12
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a tepki: Utanç verici görüntüler...04 Mart 2020 Çarşamba 16:11
  • Midyat'ta yaşayan Suriyelilerden 'Bahar Kalkanı'na destek 04 Mart 2020 Çarşamba 15:43
  • Parke taşından dev Türk bayrağı04 Mart 2020 Çarşamba 15:34
  • Bakan Çavuşoğlu, Craft ve Jeffrey ile görüştü04 Mart 2020 Çarşamba 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti