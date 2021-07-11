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Yeni elektronik harp gücü 'Sancak' TSK'ya teslim edildi

Cumurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni elektronik harp gücü Sancak'ı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim ettiklerini duyurdu.
Yeni elektronik harp gücü 'Sancak' TSK'ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından, Sancak'ın videosunu paylaşarak, "Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi Sancak'ı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik. Durmak yok yola devam" dedi.

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Sancak, yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma,aldatma, geniş bant amaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi yeteneklerle elektronik harp alanında TSK'ye yeni yetenekler katacak.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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