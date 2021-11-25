  • BIST 1.819,23
  • Altın 702,32
  • Dolar 11.9344
  • Euro 13.3953
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Yeni evlenecek 911 çift ücretsiz SMA testine başvurdu

Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ücretsiz Spinal Musküler Atrofi (SMA) testi uygulamasına bugüne kadar bin 911 çift başvururken, test sonuçlarına göre 42 kişide gen delesyonu tespit edildi. 
Yeni evlenecek 911 çift ücretsiz SMA testine başvurdu

İnsan odaklı çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi toplumda önemli sağlık sorunlarının başında gelen Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı için harekete geçti.

sma-testi-2.jpg

“Önceliğim insan ve insan sağlığı” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gelecek nesillerin daha sağlıklı olması amacıyla 21 Nisan 2021 tarihinde yeni evlenecek çiftlere duyuru yaparak SMA testini ücretsiz karşılayacaklarını açıkladı.

SMA TESTİ İÇİN BAŞVURU HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Spinal Musküler Atrofi (SMA) testine ilgi her geçen gün artarken bugüne kadar bin 911 çift ücretsiz test için ABB’ye başvurdu.

sma-testi-3.jpg

Büyükşehir Belediyesi “https://forms.ankara.bel.tr/smatesti” adresi üzerinden başvuruları almayı sürdürürken, Başkent Üniversitesi  ile yapılan protokol kapsamında test yaptıran çiftlerden 42 kişide gen delesyonu tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ücretsiz SMA testi hizmetimize bugüne dek 1.911 çift başvurdu. 42 gen delesyonu saptandı. Hiçbir çocuk SMA ile tanışmasın diye çiftlerimizi alternatif çözümlere yönlendirdik” ifadelerini kullandı.

Mücavir alan sınırları içerisinde 2021 yılı sonuna kadar evlenecek genç çiftlerden isteğe bağlı olarak birinin test ücreti Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaya devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara savunma eğitimi26 Kasım 2021 Cuma 00:02
  • Yeni evlenecek 911 çift ücretsiz SMA testine başvurdu26 Kasım 2021 Cuma 00:01
  • Sincan’ın Her Noktası Özenle Temizleniyor25 Kasım 2021 Perşembe 00:08
  • Yaralı kedi belediye ekiplerinin ilk müdahalesiyle hayata tutundu25 Kasım 2021 Perşembe 00:07
  • Pursaklar’dan Gençlere akıllı kart imkanı25 Kasım 2021 Perşembe 00:06
  • Mamak Bilim ve Sanatın Merkezi Oluyor25 Kasım 2021 Perşembe 00:05
  • Öğrencilerin ufkunu açacak atölye açıldı25 Kasım 2021 Perşembe 00:04
  • Keçiören’e inşaa edilen devasa spor kompleksi açıldı25 Kasım 2021 Perşembe 00:03
  • Feza Gürsey Bilim Merkezi Çocukların İlgi Odağı Oldu25 Kasım 2021 Perşembe 00:02
  • Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı Yeniden Hizmete Açıldı25 Kasım 2021 Perşembe 00:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti