Yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi için başvurular başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni evlenecek çiftlere sağlanacak ücretsiz Spinal Musküler Atrofi (SMA) testi desteği için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni evlenecek çiftlere sağlanacak ücretsiz Spinal Musküler Atrofi (SMA) testi desteği için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda yeni evlenecek çiftlere seslenen Yavaş, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Başkent’te SMA hastalığının önüne geçecek bir adım attık. Sağlıklı yarınlara birlikte yürüyeceğiz” dedi. Yeni evlenecek çiftler, “https://forms.ankara.bel.tr/smatesti” adresi üzerinden test başvurusunda bulunabilecek.

Başkent’te “önceliğim insan ve insan sağlığı” diyerek toplum sağlığını önceleyen çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir ilke daha imza atarak yeni evlenecek çiftlere ücretsiz Spinal Musküler Atrofi (SMA) testi desteği verileceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Üniversitesi ile 25 Şubat tarihinde yapılan protokol ve Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında oy birliği ile alınan karar sonrası sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile test başvuru sürecinin başladığını açıkladı.

TEST İÇİN İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU

Yeni evlenecek çiftlere seslenerek, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Başkent’te SMA hastalığının önüne geçecek bir adım attık. Ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecimiz başladı. Sağlıklı yarınlara birlikte yürüyeceğiz” diyen Yavaş, başvuruların “https://forms.ankara.bel.tr/smatesti” adresi üzerinden yapılabileceği bilgisini paylaştı.

Protokol kapsamında SMA hastalığının teşhisi amacıyla mücavir alan sınırları içerisinde 2021 yılında evlenecek çiftlerden isteğe bağlı olarak birinin test ücreti Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. SMA hastalığının önceden tespit edilerek tedavi edilmesi amacıyla Başkent Üniversitesi’nde ücretsiz SMA testini yaptırmak isteyen çiftler; TC kimlik numaraları, ad ve soyadı, mobil cep numaraları ile evlilik durum belgesiyle internet adresi üzerinden formu doldurarak başvuruda bulunabilecek.

SMA HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇİLEBİLECEK

Şubat ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal’ın imzaladığı protokolle böylece Ankara genelinde SMA hastalığına karşı DNA taraması yapılarak hem muhtemel gen değişikliği önceden tespit edilebilecek hem de son dönemde artan hasta birey doğumlarının önüne geçilebilecek.

Sağlıklı gelecek nesiller için Büyükşehir Belediyesinin test ücretini karşılayacağı protokol kapsamında ayrıca Başkent Üniversitesi, öncelikli olarak çiftlerden erkek olanlara yapılacak tarama sonucunda, genlerde delesyon saptanan çiftlere genetik muayene ve genetik danışmanlığı da ücretsiz olarak sağlayacak. Evlenecek çiftler nikahlarını ilçe belediyelerinde yaptıracak olsalar bile Ankara Büyükşehir Belediyesine resmi olarak belgelerini ibraz ederek hizmetten ücretsiz faydalanabilecek.