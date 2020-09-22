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Yeni evli çiftler, balayı ve müzikli eğlenceden vaçgeçmedi

ANTALYA'da yeni evli iki çift, koronavirüse rağmen balayına çıkıp, müzikli eğlence yaptı. Mersin'den uçakla gelen çift, havalimanından gelinlik ve damatlık ile çıktı.
Yeni evli çiftler, balayı ve müzikli eğlenceden vaçgeçmedi

Koronavirüs vakalarında artış yaşanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri dikkate alınarak, İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgelere rağmen yasaklara uyulmuyor. Yeni evlenen bazı çiftlerin de koronavirüs tedbirlerini ihmal etmesi, yasaklara uymaması dikkat çekti. Mersin'de dünyaevine giren çift, salgın riskine rağmen balayı için Antalya'ya geldi. Uçağı kaçırmamak amacıyla gelinlik ve damatlık ile uçağa binerek, turizm kentine gelen çift, diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında havalimanından ayrıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi'nde ise başka çift ve kentte yasak olmasına rağmen oluşturdukları konvoy, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çift ve beraberindekiler, düğünlerdeki müzik yasağı yüzünden oluşturdukları konvoyu caddede durdurup, araçlardan inerek, oynadı. Sosyal medyada paylaşılan yeni evli çiftlerden görüntüler, eleştirilere neden oldu.

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