Yeni göreve kim getirilecek?

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık’ın yeni dönemde görevine devam etmeyeceğini açıklamasının ardından bu göreve kimin getirileceği merak edilmeye başlandı.

Kulislerde, İstanbul’da olduğu gibi Ankara’da da mevcut bir belediye başkanına bu görevin verileceği konuşuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, yeni dönemde görevine devam etmeyeceğini duyurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Altunışık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk dönemini tamamladık. Ranta ve kişisel çıkarlara izin vermeden uzlaşı ve hizmet maksadıyla geride bıraktığımız dönemde, Ankara'ya ve Ankaralı hemşehrilerimize elimizden gelen hizmeti vermeye çalıştık. Bu süre içerisinde bize teveccüh gösteren hemşehrilerimize, parti teşkilatlarımıza, birlikte mesai harcadığımız meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde Grup Başkanvekilliği görevine devam etmeyeceğimi, Ankara'ya ise her zaman hizmet etmeye devam edeceğimi saygılarımla kamuoyuna sunarım" ifadelerini kullandı.

KİMİN GELECEĞİ MERAK EDİLMEYE BAŞLANDI

Bu sürpriz açıklamanın ardından yeni dönemde ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine kimin getirileceği merak edilmeye başlandı. Kulislerde, İstanbul’da AK Parti Grup Başkanvekilliği yürüten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu örneği olduğu gibi Ankara’da da AK Parti’li mevcut belediye başkanlarından ismi öne çıkan birisine bu görevin verileceği konuşuluyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-