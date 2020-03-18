  • BIST 85.577
  • Altın 309,888
  • Dolar 6,4828
  • Euro 7,0388
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Yeni göreve kim getirilecek?

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık’ın yeni dönemde görevine devam etmeyeceğini açıklamasının ardından bu göreve kimin getirileceği merak edilmeye başlandı.
Yeni göreve kim getirilecek?

Kulislerde, İstanbul’da olduğu gibi Ankara’da da mevcut bir belediye başkanına bu görevin verileceği konuşuluyor. 

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, yeni dönemde görevine devam etmeyeceğini duyurdu. 

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI
Altunışık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk dönemini tamamladık. Ranta ve kişisel çıkarlara izin vermeden uzlaşı ve hizmet maksadıyla geride bıraktığımız dönemde, Ankara'ya ve Ankaralı hemşehrilerimize elimizden gelen hizmeti vermeye çalıştık. Bu süre içerisinde bize teveccüh gösteren hemşehrilerimize, parti teşkilatlarımıza, birlikte mesai harcadığımız meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde Grup Başkanvekilliği görevine devam etmeyeceğimi, Ankara'ya ise her zaman hizmet etmeye devam edeceğimi saygılarımla kamuoyuna sunarım" ifadelerini kullandı.

mumin-altinisik-foto.jpg

KİMİN GELECEĞİ MERAK EDİLMEYE BAŞLANDI
Bu sürpriz açıklamanın ardından yeni dönemde ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine kimin getirileceği merak edilmeye başlandı. Kulislerde, İstanbul’da AK Parti Grup Başkanvekilliği yürüten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu örneği olduğu gibi Ankara’da da AK Parti’li mevcut belediye başkanlarından ismi öne çıkan birisine bu görevin verileceği konuşuluyor.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 18 Mart 2020 - ASKİ18 Mart 2020 Çarşamba 09:09
  • Elektrik Kesintisi 18 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ18 Mart 2020 Çarşamba 09:09
  • Su Kesintisi 18 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ18 Mart 2020 Çarşamba 09:09
  • Ankara'da caddeler bomboş18 Mart 2020 Çarşamba 04:08
  • Mamak'ta korona seferberliği18 Mart 2020 Çarşamba 03:08
  • Uzun süre bozulmuyor18 Mart 2020 Çarşamba 02:09
  • Beni karantinaya alırlar korkusundan kaçının18 Mart 2020 Çarşamba 01:09
  • Bir Destan: Çanakkale18 Mart 2020 Çarşamba 00:31
  • 14 KURAL KULAĞIMIZA KÜPE OLSUN!18 Mart 2020 Çarşamba 00:08
  • İstanbul Siirt arası kaç km? İstanbul Siirt arası kaç saat? İstanbul'dan Siirt'e nasıl gidilir?  17 Mart 2020 Salı 14:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti