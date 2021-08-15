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Yeni hastane için geri sayım

Kahramankazan’da yapım çalışmaları tamamlanan tam teşekküllü 150 yataklı devlet hastanesinin açılışı için gün sayılıyor.
Yeni hastane için geri sayım

Sağlık Bakanlığı ve Kahramankazan Belediyesi arasında yürütülen çalışmalar kapsamında ilçeye kazandırılacak olan tam teşekküllü 150 yatak kapasiteli devlet hastanesinin yapım çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 53 bin metrekarelik alan üzerine kurulan hastanede odalar tek ve çift kişilik olarak projelendirildi. Modern mimari yapısıyla dikkati çeken hastanede son teknoloji tıbbi cihazlar kullanıldı.

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Hastanede ayrıca otopark ile açık ve kapalı alanlar da yer alıyor. Polikliniklerden fizik tedavi hizmetlerine kadar geniş sağlık hizmeti sunulacak hastanede toplam poliklinik sayısı ise 61’i buluyor. Bunların arasında birer poliklinik diyalize ve kemoterapiye ayrılmış durumda. Fizik tedavi hizmetleri için 3 poliklinikin yer aldığı hastanede, acil poliklinik sayısı 4, diş polikliniği ise 5 olarak planlandı. Endoskopi, bronkoskopi için de birer klinik olacağı hastanede 15 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 7 ameliyathane hizmet verecek. İnşaat çalışmaları büyük oranda tamamlanan hastanenin, önümüzdeki günlerde hizmete girmesi planlanıyor.

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Bölge sağlığı için önemli değer

Hastane yapım çalışmalarını yakından takip eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’daki mevcut 75 yatak kapasiteli mevcut devlet hastanesinin 57 bin nüfusa sahip olan ilçelerinde ihtiyaca cevap vermekte zaman zaman zorlandığını belirterek, “Yeni hastanemiz tamamlandığında ilçemiz sağlık alanında çok önemli bir sağlık hizmetine ve değere kavuşacak.

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Kahramankazanımızın modern bir hastaneye kavuşacak olmasından dolayı mutluyuz. Bu hastane yalnızca ilçemiz için değil çevre ilçelere de hizmet verecek önemli bir değer olacak. Böylesine bir hizmetin ilçemize kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve tüm emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Kahramankazanımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
 

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