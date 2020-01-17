  • BIST 121.078
  • Altın 295,006
  • Dolar 5,8848
  • Euro 6,5330
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
»

Yeni infaz düzenlemesinin tüm ayrıntıları

Yeni infaz düzenlemesine göre 10 yıl ceza alan bir kişi 4 yıl hapiste kaldıktan sonra serbest kalacak. 5 suç kapsam dışı bırakıldı.
Yeni infaz düzenlemesinin tüm ayrıntıları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğinin ardından gündeme gelen yeni infaz düzenleme yasasında Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmada sona gelindi.

Yeni düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum yapıldı. Yeni infaz düzenlemesiyle sistemde birçok değişikliğe gidildi.

Yapılan çalışmalarla yeni pakete büyük oranda son şekli verildi.

10 YIL CEZA ALAN 4 YIL YATACAK

10 yıl ceza alan kişi, mevcut sistemde 5 yıl 8 ayı cezaevinde geçiriyordu.

Yeni sistemle birlikte 10 yıl hapis cezası alan kişi 4 yıl cezaevinde kalacak ve koşullu serbest kalacak.

KAPSAM DIŞI KALAN SUÇLAR

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlar ve mükerrer suçlar bu kapsama alınmayacak.

Eski sistemde 1 yıl 8 ayın altında ceza alan kişiler cezaevine girmiyordu. Ceza sistemine göle düşüren bu sistem de değiştirildi. 1 ay ceza alan kişi bile cezaevine girecek ve 12 gün yatacak.

1 YILIN ALTINDAKİ CEZALARA GECE YA DA HAFTA SONU CEZAEVİ SİSTEMİ

1 yıl ve altında ceza alanlar talep etmeleri halinde, geceleri cezaevine girerek cezalarını çekecek ya da hafta sonu cezaevine girerek cezasını çekecek. Mevcut sistemde, 6 ay altındaki cezalarda böyle bir uygulama vardı.

YAŞLILAR CEZASINI EVDE ÇEKEBİLİR

70 yaşın üzerindeki bir kişi, 2 yıla kadar olan cezalarını evde çekebilecek. Bu kişilerin takibi elektronik takip sistemi ile yapılacak. 75 yaş üzerindekiler için ise bu sınır 4 yıl olacak.

DOĞUM YAPAN KADINLAR İÇİN 1,5 YIL ERTELEME

Doğum yapan bir kadın, doğumun üzerinden 1,5 yıl geçmeden cezaevine alınmayacak. 1,5 yıl erteleme olacak.

Doğum yapan kadınların aldığı ceza 3 yılın altında ise, bu cezalar tamamen evde çekilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MHP'li başkanın voleybol paylaşımı Bahçeli'ye soruldu17 Ocak 2020 Cuma 14:30
  • Bahçeli'den siyasi ayak çağrısı: Hangi partide varsa çıkartın17 Ocak 2020 Cuma 13:56
  • Şehitlerimizi uğurluyoruz17 Ocak 2020 Cuma 12:49
  • Bakan açıkladı: Kanal İstanbul ÇED raporu onaylandı17 Ocak 2020 Cuma 12:41
  • Kara saldırısı başlattılar: Türkiye sınır hattına göç…17 Ocak 2020 Cuma 12:30
  • HDP önündeki eylemde 137'nci gün17 Ocak 2020 Cuma 12:24
  • Bild: Merkel, Libya konferansı konusunda Erdoğan'a boyun eğdi17 Ocak 2020 Cuma 12:19
  • Şehidimizin kanı yerde kalmadı: Hepsi öldürüldü17 Ocak 2020 Cuma 12:00
  • e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı17 Ocak 2020 Cuma 09:55
  • Samsun'da plastik fabrikasında yangın17 Ocak 2020 Cuma 09:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti