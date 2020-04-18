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Yeni İnfaz Yasası ile tahliye olan ünlü isimler kim?

Uygulamaya konulan Yeni İnfaz Yasası ile birlikte yaklaşık 100 bine yakın kişi tahliye olacak. Şu an bazı mahkumların tahliyesi de başlamış durumda. Tahliye olan isimler arasında Türk medyasında uzunca zaman yer bulmuş isimler de bulunuyor.
Yeni İnfaz Yasası ile tahliye olan ünlü isimler kim?

Yeni İnfaz Yasası ile birlikte yaklaşık 100 bine yakın kişi tahliye olacak. Şu an bazı mahkumların tahliyesi de başlamış durumda. Sincan Ceza İnfaz Kurumu’nda da tahliyeler başladı. Eski mahkumlar, koronavirüs önlemleri dolayısıyla otobüslerle sosyal mesafeye dikkat edilerek cezaevinden ayrıldı. Tahliye olan isimler arasında Türk medyasında uzunca zaman yer bulmuş isimler de bulunuyor. Peki bu isimler arasında kimler var? ceza evinden tahliye olan ünlü isimler kimler? Yeni İnfaz Yasası ile tahliye olan ünlü isimler kim?

ALAATTİN ÇAKICI
Tahliye olanlar arasında en çok konuşulan isimlerin başında Alaattin Çakıcı geliyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de kendisini ziyaret ettiği kişi olan Alaattin Çakıcı, yattığı süre denetimli serbestliği karşıladığı için doğrudan koşullu salıverilme ile tahliye edildi. 

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Organize Suç Örgütü liderliği başta olmak üzere, Gazeteci Hıncal Uluç’u yaralanmasına teşebbüs ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlarının da bulunduğu Alaattin Çakıcı, 20 Ocak 1953 yılında Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğmuştur. Medyada ‘mafya babası’ olarak adı geçen Çakıcı, Fransa’nın Nice şehrinde sahte bir kimlik ve üzerinde 17 bin dolar ile yakalanmıştı.

Hapse girmesiyle kendinden söz ettiren Çakıcı, hapisten çıkmasıyla birlikte de gündemdeki yerini korudu. Sincan Cezaevi’nden ayrılırken konvoy oluşturulduğu yönündeki iddialara, Jandarmadan açıklama geldi. Çok sayıda aracın cezaevinden ayrılması, mesai değişim saatine denk geldiği için olduğu bildirildi. 
Öte yandan Alaattin Çakıcı’nın avukatı, Çakıcı tahliye olduktan sonraki açıklamasında, Çakıcı’nın bir arkadaşının otelinde inzivaya çekildiğini söyledi. Bu açıklama da ‘mafya babası’ olarak adlandırılan Çakıcı’nın düşmanlarına yerini belirterek gövde gösterisi yaptığı olarak yorumlandı.

Yeni İnfaz Yasası ile tahliye olan ünlü isimler kim?

KÜRŞAT YILMAZ 
Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden olan Kürşat Yılmaz da yeni yasayla birlikte indirimden yararlanacak. 1999’dan beri cezaevinde bulunan Yılmaz, eski Kuşadası belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan’ı azmettirme suçundan dolayı müebbet cezaya çarptırılmıştı. Kürşat Yılmaz tahliye olmasa da Yeni İnfaz Yasası ile cezası hafifledi.

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Yeni İnfaz Yasası ile tahliye olan ünlü isimler kim?

DÜZENLEME EMRAH SERBES’E DE YARADI
Behzat Ç başta olmak üzere birçok dizinin senaristliğini yapmış, 10’a yakın kitabı bulunan Emrah Serbes de yeni düzenleme ile hapisten erken çıkacak ünlüler arasında. Aydın – İzmir Otoyolu’nda sebep olduğu trafik kazası nedeniyle aynı aileden 3 kişinin hayatına kaybetmesine sebep olan Serbes, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yeni düzenleme ile 1 cezası hafifleyen Emrah Serbes, yaklaşık bir sene sonra tahliye olacak. 

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MADEN KAZASI FAİLLERİ DE YARARLANDI
Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen ve tüm Türkiye’nin yüreğini yakan maden kazası ile 301 çalışan hayatını kaybetmişti. Facianın failleri olan maden işletmecileri hakkında 15 yıl hapis cezası verilmişti. Yeni İnfaz Yasası ile tahliye olmayacak olsalar da önemli ölçüde ceza indirimi alacaklar. 

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TAHLİYE OLDU; HAYATINDAN OLDU
Tahliyeler esnasında ilginç bir olay da yaşandı. Kayseri’de cezaevinden tahliye olan bir vatandaş, şahsi arabasıyla evine gidiyordu. Aracının arıza yapması sonucu yol kenarına çeken vatandaş, başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi özgürlüğe kavuştuğu ilk gün, hayatını kaybetti.

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