  • BIST 97.317
  • Altın 279,125
  • Dolar 5,8188
  • Euro 6,4997
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Yeni istihdam paketi yolda

Kamu bankaları, 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyen, istihdama yönelik yeni bir paket üzerinde çalışıyor.
Yeni istihdam paketi yolda

Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank), 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyen, istihdama yönelik yeni bir paket üzerinde çalışıyor.

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Ankara Sanayi Odasının (ASO) Ela Quality Resort Otel'de gerçekleştirdiği "Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı"na katıldı.

Alpaslan Çakar, yaptığı konuşmasında, 3 kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank) olarak istihdama yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

"10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyeceğiz"

İstihdama yönelik yeni bir paket getireceklerini ifade eden Çakar, "Bu paket, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyeceğiz. Yine burada ödemesiz dönemler, makul vadeler olacak." diye konuştu.

Çakar, paketin fiyatlama açısından da cazip olacağını, İVME Finansman Paketi dışındaki tekstil, ayakkabı gibi sektörleri de kapsayacağını dile getirdi.

Emek yoğun sektörlerin de hedeflendiğine dikkati çeken Çakar, "IP, çağrı merkezleri, turizm, temizlik, güvenlik gibi... İnşaatların tamamlanmasına yönelik bir opsiyon da olacak. Paketin amacı, kapasitelerin tam olarak kullanılması ve kısmen istihdamın artırılması. Yeni istihdam sağlandığında işverenlerin maliyet yükünü kısmen azaltmaya yönelik bir paket olacak." ifadesini kullandı.

"Bu sene kar yılı değil, ar yılı"

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay da banka olarak KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynaklı krediler başta olmak üzere KOBİ'leri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Likiditeleri elverdiği oranda reel sektörü desteklediklerini vurgulayan Tuncay, "İmkanları zorluyoruz. Bu seneyi kar yılı değil, ar yılı olarak adlandırdık. İster konut ve ihtiyaç kredileri olsun, ister taşıt kredileri olsun fiyatlama son derece cazip. Sektörlerin canlanması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile beraber özellikle kamu bankaları olarak reel sektörün en büyük destekçisi olacağız." dedi.

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ise geçen yıl Türkiye'ye yönelik başlatılan "kur atağı"ndan bugüne kadar karlılığı bir yana bırakarak Türkiye bilançosuna odaklandıklarını söyledi.

Sanayicilerin, söz konusu dönemde, ciddi fedakarlıklarda bulunduklarını belirten Çelebi, "Bugün baktığımızda, önümüzün daha açık olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çelebi, enflasyon ve faiz oranlarının düşmeye başladığını ifade etti.

"Kur atağının yaşandığı dönemde kamu bankaları devreye girmeseydi faizler yüzde 20-25'in altına düşmeyecekti." diyen Çelebi, "Karlılığı bir tarafa bıraktık. Biz de 4-5 milyar lira kar etmesini bilirdik. Üreten ve katma değer yaratanın yanında yer almayı tercih ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zeytinde yüksek verim ve kalite üreticiyi sevindirdi20 Ekim 2019 Pazar 16:30
  • Antalya turizmde tüm yılların rekorunu kırdı20 Ekim 2019 Pazar 16:23
  • Ekşi limondan 'tatlı' gelir20 Ekim 2019 Pazar 15:30
  • Memurun fazla mesai ücreti belli oldu20 Ekim 2019 Pazar 11:26
  • 2020 yılı bütçesi TBMM'ye sunuldu18 Ekim 2019 Cuma 16:39
  • Çukurova'da pamukta verim ve üretim artıyor17 Ekim 2019 Perşembe 16:41
  • Her iki tüketiciden biri aldığı malı iade ediyor17 Ekim 2019 Perşembe 16:40
  • Yumurta üreticileri Afrika pazarı için lojistik desteği bekliyor17 Ekim 2019 Perşembe 16:39
  • 2020 yılı merkezi yönetim bütçesi belli oldu17 Ekim 2019 Perşembe 12:47
  • Konut satışlarına kredi dopingi17 Ekim 2019 Perşembe 07:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti